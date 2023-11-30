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العراق يعلن خفضا طوعيا لإنتاج النفط 220 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول 2024

11/30/2023 2:35:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 30 - 11 (كونا) -- أعلن العراق اليوم الخميس أنه سيخفض انتاجه من النفط طوعا بمقدار 220 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع يناير المقبل 2024 حتى نهاية مارس من العام ذاته.
وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان لها أن سقف انتاج النفط العراقي مع هذا الخفض سيستقر عند أربعة ملايين برميل يوميا ضمن المدة المحددة.
وأضافت أن القرار جاء بالتنسيق مع عدد من دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار سوق النفط العالمية وضمان توازنها .
واشارت الوزارة الى ان العراق سبق وان اقر خفضا طوعيا سابقا بمقدار 211 ألف برميل يوميا بدءا من ابريل الماضي ويستمر حتى نهاية ديسمبر من العام 2024 أسوة بعدد من دول أوبك بلس التي خفضت طوعيا بمعدلات مختلفة. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص



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