العراق يعلن خفضا طوعيا لإنتاج النفط 220 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 30 - 11 (كونا) -- أعلن العراق اليوم الخميس أنه سيخفض انتاجه من النفط طوعا بمقدار 220 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع يناير المقبل 2024 حتى نهاية مارس من العام ذاته.
وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان لها أن سقف انتاج النفط العراقي مع هذا الخفض سيستقر عند أربعة ملايين برميل يوميا ضمن المدة المحددة.
وأضافت أن القرار جاء بالتنسيق مع عدد من دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار سوق النفط العالمية وضمان توازنها .
واشارت الوزارة الى ان العراق سبق وان اقر خفضا طوعيا سابقا بمقدار 211 ألف برميل يوميا بدءا من ابريل الماضي ويستمر حتى نهاية ديسمبر من العام 2024 أسوة بعدد من دول أوبك بلس التي خفضت طوعيا بمعدلات مختلفة. (النهاية)
ع ح ه / ه س ص
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