استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب غزة

غزة 30 تشرين الثاني (بترا)- استشهد اليوم الخميس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة. وذكرت مصادر فلسطينية، أن الشاب استشهد برصاص الاحتلال خلال محاولته تفقد منزله جنوب مدينة غزة. --(بترا) ا ش/م ق/ح أ 30/11/2023 21:18:16

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