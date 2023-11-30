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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب غزة

11/30/2023 2:35:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الثاني (بترا)- استشهد اليوم الخميس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن الشاب استشهد برصاص الاحتلال خلال محاولته تفقد منزله جنوب مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
30/11/2023 21:18:16

MENAFN30112023000117011021ID1107517743

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