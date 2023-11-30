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اتفاقيات تعاون بين الوطني للبحوث الزراعية والاستهلاكية المدنية والأردنية لتطوير المشاريع

11/30/2023 2:35:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البلقاء 30 تشرين الثاني(بترا)- وقع المركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" اتفاقيات تعاون لتعزيز تسويق المنتجات الريفية من خلال وضع مساحة لمنتجات المرآة الريفية في أفرع المؤسسة علاوة على توزيع مجففات شمسية من قبل "جيدكو" على الجمعيات التعاونية.
وقال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد خلال توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان الزيتون الثالث والعشرين، إن المهرجان ومعرض المنتجات الريفية يعد أكبر نافذة تسويقية لمنتجات المرأة الأردنية، مشيراً أن هذه الاتفاقيات جاءت على هامش المهرجان لتوسيع النوافذ التسويقية وتعزيز صمود المرآة الأردنية التي تأكل مما تزرع.
وثمن مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، أهمية الاتفاقيات مع المركز الوطني لغايات تمكين المرأة الأردنية من خلال توفير مساحات لعرض منتجاتها في جميع فروع المؤسسة المنتشرة على امتداد مناطق المملكة والبالغ عددها 69 فرعاً.
بدوره، أشار مدير مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل المهندس زيد النسور إلى توقيع خمس اتفاقيات لتوزيع مجففات شمسية على جمعيات تعاونية ضمن أنشطة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، والتي جاءت نتيجة لمخرجات تنفيذ دراسة فاقد ما بعد الحصاد أجريت من قبل كوادر المركز الوطني في عدد من المحافظات المستهدفة وتم اختيار خمس جمعيات من المستفيدة من مشروع مدارس المزارعين الحقلية ومجموعات إدخار مع مؤسسة نهر الأردن.
(بترا)-
ون/ح أ
30/11/2023 20:59:45

MENAFN30112023000117011021ID1107517742

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