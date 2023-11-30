اتفاقيات تعاون بين الوطني للبحوث الزراعية والاستهلاكية المدنية والأردنية لتطوير المشاريع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 30 تشرين الثاني(بترا)- وقع المركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" اتفاقيات تعاون لتعزيز تسويق المنتجات الريفية من خلال وضع مساحة لمنتجات المرآة الريفية في أفرع المؤسسة علاوة على توزيع مجففات شمسية من قبل "جيدكو" على الجمعيات التعاونية.
وقال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد خلال توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان الزيتون الثالث والعشرين، إن المهرجان ومعرض المنتجات الريفية يعد أكبر نافذة تسويقية لمنتجات المرأة الأردنية، مشيراً أن هذه الاتفاقيات جاءت على هامش المهرجان لتوسيع النوافذ التسويقية وتعزيز صمود المرآة الأردنية التي تأكل مما تزرع.
وثمن مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، أهمية الاتفاقيات مع المركز الوطني لغايات تمكين المرأة الأردنية من خلال توفير مساحات لعرض منتجاتها في جميع فروع المؤسسة المنتشرة على امتداد مناطق المملكة والبالغ عددها 69 فرعاً.
بدوره، أشار مدير مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل المهندس زيد النسور إلى توقيع خمس اتفاقيات لتوزيع مجففات شمسية على جمعيات تعاونية ضمن أنشطة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، والتي جاءت نتيجة لمخرجات تنفيذ دراسة فاقد ما بعد الحصاد أجريت من قبل كوادر المركز الوطني في عدد من المحافظات المستهدفة وتم اختيار خمس جمعيات من المستفيدة من مشروع مدارس المزارعين الحقلية ومجموعات إدخار مع مؤسسة نهر الأردن.
(بترا)-
ون/ح أ
30/11/2023 20:59:45
MENAFN30112023000117011021ID1107517742
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