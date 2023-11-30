الإعلام الحكومي بغزة: حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال مستمرة رغم الهدنة الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الثاني(بترا)- قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة مازالت مستمرة رغم الهدنة الإنسانية.

وأضاف معروف في المؤتمر الصحفي اليومي، أن حرب الإبادة لم تتوقف وذلك من خلال توقف عجلة الحياة تماماً وتوقف المرافق الحيوية، مشيراً أن المخابز ومحطات تعبئة المياه ومحطات تشغيل الآبار ومضخات الصرف الصحي ومضخات مياه الأمطار كلها متوقفة، ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين الفلسطينيين القاسية وغير مسبوقة في كل تفاصيل الحياة اليومية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 60% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة، وخاصة في محافظتي غزة وشمال غزة، وهذه الكارثة الناتجة عن الدمار الهائل للمنازل والوحدات السكنية تأتي بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار والبرد القارص وصعوبة الحصول على بيوت تأوي أكثر من 50,000 أسرة فقدت منازلها بتدمير كلي، و 250,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال تدميراً جزئياً وبحاجة إلى بناء وترميم.

ولفت إلى توقف أكثر من 26 مستشفىً و55 مركزاً صحياً، وكذلك استهداف وقصف واحتلال وتدمير وتفجير المستشفيات، على غرار استهداف وتدمير مجمع الشفاء الطبي والجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى النصر للأطفال، عندما هدد الطواقم الطبية بالقتل والسلاح وطردهم خارج المستشفى وترك الأطفال الخدّج والأطفال المرضى على أجهزة التنفس، ثم عثر على جثامين هؤلاء الأطفال بعد أكثر من أسبوعين، وقد مات جميعهم وتعفنت أجسادهم، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المرضى والجرحى الفلسطينيين .

وأشار معروف أن الآلاف من جثامين الشهداء لا زالت تحت الأنقاض، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها بسبب استهداف الاحتلال للمعدات والآليات، وبسبب عدم وجود وقود لما تبقى من هذه الآليات والمعدات المتهالكة، وبالتالي لم تتمكن من انتشال هذه الجثامين ورفع الأنقاض والركام الناتج عن حرب الإبادة الإسرائيلية.

وعبر معروف، عن استغرابه من إدخال عدد قليل من الشاحنات المُحمَّلة بالمساعدات، ومن الطريقة المعقدة والبطيئة وغير الفاعلة التي تدخل بها المساعدات، حيث يدخل عدد قليل من المساعدات مقابل الحاجة الكبيرة والهائلة للمواطنين الفلسطينيين في ظل هذه الظروف الإنسانية المعقدة، لافتاً إلى أن بعض الشاحنات التي يتم إدخالها عبارة عن مساعدات ليست من احتياجات الدرجة الأولى، بل إنها احتياجات ثانوية، حيث أن قطاع غزة بحاجة إلى إدخال 1000 شاحنة يومياً تحمل المساعدات والإمدادات المطلوبة والفاعلة وعلى رأسها الأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الأولوية، وكذلك المواد الغذائية والتموينية والمستلزمات الأساسية.

وأكد، أن قطاع غزة بحاجة إلى إدخال مليون لتر من الوقود يومياً لكي يبدأ في مرحلة التعافي، وإمداد المستشفيات والمرافق الحيوية، مثل المخابز ومحطات تشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وغيرها من المرافق المُهمَّة.

وأكد، بأن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى سياسة تجويع وتعطيش مقصودة وممنهجة، الأمر الذي ينذر بمجاعة تتهدد أهل قطاع غزة، ويأتي ذلك بالتزامن مع النقص الحاد في الغذاء والخبز والماء والمعاناة في الحصول على المواد الغذائية والمستلزمات التموينية المهمة وانعدام وجودها في الأسواق والمحال التجارية، وهذه السياسة مرفوضة تماماً، مطالباً الدول العربية والإسلامية بالتدخل الجدي والفاعل لإنهاء هذه المهزلة

وقال"نراقب عن كثب الأداء اليومي والميداني للهيئات والمنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزة على مدار أكثر من 50 يوماً، وأن هذه الهيئات والمنظمات الدولية مُقصّرة بشكل ملحوظ، وتبذل جهوداً غير كافية في أغلب الأحيان، وإننا كُنّا نأمل بأن تقوم هذه المنظمات الدولية بدورها المنوط بها فعلياً، لا أن تترك الشعب الفلسطيني في محافظتي شمال غزة ومحافظة غزة دون أن تقدم لهم الإعانات والخدمات ودون أن تتخلى عنهم وهم في أمس الحاجة لها".

وطالب مكتب الإعلام الحكومي في غزة: بوضع خطة إنقاذ عربية وإسلامية عاجلة لإيواء ربع مليون أسرة فقدت وتضررت منازلها في قطاع غزة.

--(بترا)

ا ش/م ق/ح أ

30/11/2023 20:52:14