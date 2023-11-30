ندوة حوارية بعنوان أحداث غزة والمسارات المتوقعة وأثرها الاقتصادي على المنطقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني(بترا)- نضال النوافعة - قال أمين عام حزب نماء الدكتور محمد الرواشدة خلال ندوة حوارية نظمها الحزب يوم أمس الأربعاء، بعنوان "أحداث غزة، والمسارات المتوقعة، وأثرها الاقتصادي على المنطقة" إن منعة الأردن الداخلية والاقتصادية تشكل في جوهرها منعة لفلسطين، والعمل على إيجاد حلول من شأنها تمكين الاقتصاد الأردني؛ لتجاوز الصعوبات، والتحديات التي قد تطرأ نتيجة الظروف، والتداعيات السياسية التي يشهدها العالم والإقليم، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد أهمية الدور الذي يقوم به الأردن نصرة للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنين في المحافل الدولية كافة، وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني، وسعيه الدؤوب على الصعد كافة، ومواقفه المتقدمة، منذ بدء الحرب؛ لوقف العدوان الغاشم على غزة.

وأشار الرواشدة للأوضاع الاقتصادية العالمية، وأثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على اقتصاديات الدول المجاورة، لافتًا إلى أن البنك الدولي يتوقع انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3 بالمئة إلى 1.7 بالمئة، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا من 3.8 بالمئة إلى 2.8 بالمئة؛ نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين، وتأثيرها بشكل مباشر على الاستثمار العالمي والتجارة العالمية.

وأضاف الرواشدة إن الصراع في الشرق الأوسط كلف الأردن خسائر في قطاع السياحة بلغت نحو 300 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي، وإن استمرار ذلك سيضغط على النمو الاقتصادي بالانخفاض؛ وإن الطلب على السلع، والخدمات في المحال التجارية انخفض بنسبة 20-30 بالمئة ، مع تراجع لا يقل عن 20 بالمئة في سوق العقار، وغيره من القطاعات الأخرى.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق سميح المعايطة إن الأردن التقط الإشارات في تقلب المزاج الإسرائيلي تجاه حل الدولتين، واستشرف منذ زمن بعيد المشروع الصهيوني الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتغيير وجه غزة السياسي والعسكري.

وأكد إن إمعان الجيش الإسرائيلي في القتل، والتدمير هدفه التطهير العرقي، والإبادة الجماعية، وإن مشروعها السياسي، الذي شُكّل من أجله الحلف الداعم من "أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا"؛ يهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية؛ لإيصال رسائل مفادها أن هذه الأرض غير صالحة للحياة.

من جهته قال عضو لجنة فلسطين في مجلس النواب فراس العجارمة إن القضية الفلسطينية تُعدّ شأنا محليا بالنسبة للأردنيين قيادة وشعبا، داعيًا إلى ضرورة تماسك الجبهة الداخلية، لدفع الأردن لمزيد من التقدم في مواجهاته الدبلوماسية، والإعلامية مع الكيان المحتل، مضيفًا إن جرائم الإبادة، والدمار التي يرتكبها الاحتلال إنما هي تطهير عرقي ، من شأنه تقويض عمليات السلام.

بدوره قدم رئيس المجلس المركزي في الحزب اللواء المتقاعد عبد الله الحسنات تحليلًا عسكريًا مفصلًا لمجريات الحرب في قطاع غزة، وطبيعة قدرات جيش العدو الإسرائيلي، وسلاح المقاومة، لافتًا لحجم الدمار الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية في القطاع، وطبيعة المواجهات على الأرض في غزة، وسبل تعامل العدو مع الأنفاق.

وأشار إلى الانتهاكات الإسرائيلية للمواثيق، والمعاهدات والقوانين الدولية، واستخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين، والأبرياء، والمرافق الصحية، والمستشفيات، والمدارس، ودور العبادة، وأماكن اللجوء.

من جانبه قال رئيس المكتب الدائم للشباب في الحزب: إن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يشكل أنموذجًا حيًا لعزم الشباب، وقوة إرادتهم، وقدرتهم على العمل والإنتاج، فهم مستقبل الوطن، و على قدر عال من تحمل المسؤولية، ولعب الأدوار القيادية في المستقبل.

وأضاف إن الحزب حرص على دعوة الأحزاب الأردنية، ومنظمات المجتمع المحلي؛ لإثراء الحوار، وتكاتف الجهود؛ للوصول لمخرجات حوارية تعكس الوجه المشرق للشباب الأردني، إيمانًا بدورهم العميق في نصرة القضية الفلسطينية والذود عنها.

- -(بترا)

ن ن/ح أ

30/11/2023 20:49:10