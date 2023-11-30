مهرجان خطابي في إربد باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 30 تشرين الثاني(بترا)- محمد قديسات- نظمت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة ودعم صمود الشعب الفلسطيني اليوم الخميس، مهرجانا خطابيا في بلدية إربد، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن قضية فلسطين بالنسبة للأردن هي قضية أمن وطني، وإن الأردن هو الأولى بفلسطين حيث تجمعهما روابط وقواسم مشتركة لا نظير لها، مؤكدا أن الأردن سيبقى أرض الحشد والرباط، وهو عكس صورة متقدمة عن سائر دول العالم قيادة وحكومة وشعبا ومؤسسات في نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وأكد الكوفحي أن حق العودة هو حق مقدس سواء اعترف به الغرب أو لم يعترف، مشددا على أن مساعي التمدد للدولة اليهودية ستتحطم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وترابه وعضده وسنده وظهيره الأردن.

وأشار إلى أنه رغم التضحيات الجسيمة، إلا أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه مستعد لدفع المزيد من الثمن لقاء تحرير أرضه المحتلة وتحرير الأقصى وإقامة دولته على أرضه وترابه، لافتًا إلى أن العدوان الغاشم الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وفي الضفة الغربية لن تمر مؤامرة التهجير القسري، أمام صلابة وإيمان وعقيدة أصحاب الأرض والحق الشرعيين، ومن خلفهم أحرار العالم.

وقال خالد عبد الحق في كلمة اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة إن المشروع الصهيوني بالتهجير لن ينجح ولن تتكرر المآسي السابقة فقد تعلم الفلسطينيون الدرس جيدا مما سلف.

وقال نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات، إن حق العودة هو قرار الإنسان الفلسطيني نفسه ولا يملك أحد فرض أي خيار آخر عليه، مؤكدًا أن الشعب الأردني بكل فئاته يقف مع جلالة الملك وقفة رجل واحد دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة.

وأشار إلى تماسك الجبهة الداخلية أردنيا مما يشكل الظهير والسند الداعم للقضية الفلسطينية وإبقاء البوصلة موجهة إليها.

وقال الوزير الأسبق الدكتور معن القطامين إن الشعب الفلسطيني أثبت أنه شعب يستحق الحياة بصموده وتضحياته اللامحدودة والوقوف بثبات بوجه آلة الحرب الصهيونية المدعومة أميركيا.

ودعا القطامين المجتمع الدولي إلى الضغط لإعادة صياغة المنظمات الدولية، بحيث تكون قراراتها قابلة للتنفيذ وغير مرتهنة بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

--(بترا)

م.ق/م د/ح أ

30/11/2023 20:33:05