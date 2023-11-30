مهرجان خطابي في إربد باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 30 تشرين الثاني(بترا)- محمد قديسات- نظمت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة ودعم صمود الشعب الفلسطيني اليوم الخميس، مهرجانا خطابيا في بلدية إربد، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن قضية فلسطين بالنسبة للأردن هي قضية أمن وطني، وإن الأردن هو الأولى بفلسطين حيث تجمعهما روابط وقواسم مشتركة لا نظير لها، مؤكدا أن الأردن سيبقى أرض الحشد والرباط، وهو عكس صورة متقدمة عن سائر دول العالم قيادة وحكومة وشعبا ومؤسسات في نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وأكد الكوفحي أن حق العودة هو حق مقدس سواء اعترف به الغرب أو لم يعترف، مشددا على أن مساعي التمدد للدولة اليهودية ستتحطم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وترابه وعضده وسنده وظهيره الأردن.
وأشار إلى أنه رغم التضحيات الجسيمة، إلا أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه مستعد لدفع المزيد من الثمن لقاء تحرير أرضه المحتلة وتحرير الأقصى وإقامة دولته على أرضه وترابه، لافتًا إلى أن العدوان الغاشم الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وفي الضفة الغربية لن تمر مؤامرة التهجير القسري، أمام صلابة وإيمان وعقيدة أصحاب الأرض والحق الشرعيين، ومن خلفهم أحرار العالم.
وقال خالد عبد الحق في كلمة اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة إن المشروع الصهيوني بالتهجير لن ينجح ولن تتكرر المآسي السابقة فقد تعلم الفلسطينيون الدرس جيدا مما سلف.
وقال نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات، إن حق العودة هو قرار الإنسان الفلسطيني نفسه ولا يملك أحد فرض أي خيار آخر عليه، مؤكدًا أن الشعب الأردني بكل فئاته يقف مع جلالة الملك وقفة رجل واحد دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة.
وأشار إلى تماسك الجبهة الداخلية أردنيا مما يشكل الظهير والسند الداعم للقضية الفلسطينية وإبقاء البوصلة موجهة إليها.
وقال الوزير الأسبق الدكتور معن القطامين إن الشعب الفلسطيني أثبت أنه شعب يستحق الحياة بصموده وتضحياته اللامحدودة والوقوف بثبات بوجه آلة الحرب الصهيونية المدعومة أميركيا.
ودعا القطامين المجتمع الدولي إلى الضغط لإعادة صياغة المنظمات الدولية، بحيث تكون قراراتها قابلة للتنفيذ وغير مرتهنة بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
--(بترا)
م.ق/م د/ح أ
30/11/2023 20:33:05
MENAFN30112023000117011021ID1107517739
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