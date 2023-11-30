البلقاء: جلسة حوارية لتنفيذ دراسة تحليل وتعزيز سلسلة قيمة المنتجات الحرجية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 30 تشرين الثاني (بترا)- عقد المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة التابع لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الخميس، جلسة حوارية لتنفيذ دراسة تحليل وتعزيز سلسلة قيمة المنتجات الحرجية بعنوان "تعزيز صمود مجتمعات النساء الريفيات من خلال المنتجات الحرجية" في محافظات البلقاء وجرش وعجلون للتحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية (نجمة) وبالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة.

وقالت مديرة المركز الدكتورة هبة الخرابشة، إن المركز بطاقميه البحثي والإداري يسعى لإتمام الرؤية المستقبلية لإدارة الجامعة وإيصال رسالة صرح البلقاء الشامخ في خدمة المجتمعات المحلية وتعزيز إنتاج أفرادها وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين .

وأضافت الخرابشة، أن المركز يقف على ركيزة استراتيجية للجامعة بكلياتها كافة، ومراكزها لتحقيق الشراكات المستدامة مع المجتمع المحلي والوقوف في وجه التحديات، ومنها الوصول إلى التكاملية مع المؤسسات والقطاعات الإنتاجية وتوفير فرص استثمارية، مشيرة إلى أن الغابات ليست قطاعاً بيئياً أخضر، فحسب بل لها مخزون اقتصادي وصناعي وجزء لا يتجزأ من استقرار البيئة.

وحضر الجلسة الحوارية، طاقم المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة والتحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية ومندوب من الفاو وعدد من جمعيات المجتمع المحلي، ومقرر تجمع لجان المرأة/ البلقاء، ومندوب قسم تنمية المجتمع المحلي من بلدية السلط الكبرى، ومساعد المحافظ لشؤون التنمية وإرادة/ فرع البلقاء.

--(بترا)

أع/م ق/ح أ

30/11/2023 20:28:19