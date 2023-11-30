-->

Friday, 01 December 2023 07:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البلقاء: جلسة حوارية لتنفيذ دراسة تحليل وتعزيز سلسلة قيمة المنتجات الحرجية

11/30/2023 2:35:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 30 تشرين الثاني (بترا)- عقد المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة التابع لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الخميس، جلسة حوارية لتنفيذ دراسة تحليل وتعزيز سلسلة قيمة المنتجات الحرجية بعنوان "تعزيز صمود مجتمعات النساء الريفيات من خلال المنتجات الحرجية" في محافظات البلقاء وجرش وعجلون للتحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية (نجمة) وبالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة.
وقالت مديرة المركز الدكتورة هبة الخرابشة، إن المركز بطاقميه البحثي والإداري يسعى لإتمام الرؤية المستقبلية لإدارة الجامعة وإيصال رسالة صرح البلقاء الشامخ في خدمة المجتمعات المحلية وتعزيز إنتاج أفرادها وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين .
وأضافت الخرابشة، أن المركز يقف على ركيزة استراتيجية للجامعة بكلياتها كافة، ومراكزها لتحقيق الشراكات المستدامة مع المجتمع المحلي والوقوف في وجه التحديات، ومنها الوصول إلى التكاملية مع المؤسسات والقطاعات الإنتاجية وتوفير فرص استثمارية، مشيرة إلى أن الغابات ليست قطاعاً بيئياً أخضر، فحسب بل لها مخزون اقتصادي وصناعي وجزء لا يتجزأ من استقرار البيئة.
وحضر الجلسة الحوارية، طاقم المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة والتحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية ومندوب من الفاو وعدد من جمعيات المجتمع المحلي، ومقرر تجمع لجان المرأة/ البلقاء، ومندوب قسم تنمية المجتمع المحلي من بلدية السلط الكبرى، ومساعد المحافظ لشؤون التنمية وإرادة/ فرع البلقاء.
--(بترا)
أع/م ق/ح أ
30/11/2023 20:28:19

MENAFN30112023000117011021ID1107517737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث