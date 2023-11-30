البلقاء: جلسة حوارية لتنفيذ دراسة تحليل وتعزيز سلسلة قيمة المنتجات الحرجية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 30 تشرين الثاني (بترا)- عقد المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة التابع لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الخميس، جلسة حوارية لتنفيذ دراسة تحليل وتعزيز سلسلة قيمة المنتجات الحرجية بعنوان "تعزيز صمود مجتمعات النساء الريفيات من خلال المنتجات الحرجية" في محافظات البلقاء وجرش وعجلون للتحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية (نجمة) وبالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة.
وقالت مديرة المركز الدكتورة هبة الخرابشة، إن المركز بطاقميه البحثي والإداري يسعى لإتمام الرؤية المستقبلية لإدارة الجامعة وإيصال رسالة صرح البلقاء الشامخ في خدمة المجتمعات المحلية وتعزيز إنتاج أفرادها وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين .
وأضافت الخرابشة، أن المركز يقف على ركيزة استراتيجية للجامعة بكلياتها كافة، ومراكزها لتحقيق الشراكات المستدامة مع المجتمع المحلي والوقوف في وجه التحديات، ومنها الوصول إلى التكاملية مع المؤسسات والقطاعات الإنتاجية وتوفير فرص استثمارية، مشيرة إلى أن الغابات ليست قطاعاً بيئياً أخضر، فحسب بل لها مخزون اقتصادي وصناعي وجزء لا يتجزأ من استقرار البيئة.
وحضر الجلسة الحوارية، طاقم المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة والتحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية ومندوب من الفاو وعدد من جمعيات المجتمع المحلي، ومقرر تجمع لجان المرأة/ البلقاء، ومندوب قسم تنمية المجتمع المحلي من بلدية السلط الكبرى، ومساعد المحافظ لشؤون التنمية وإرادة/ فرع البلقاء.
--(بترا)
أع/م ق/ح أ
30/11/2023 20:28:19
MENAFN30112023000117011021ID1107517737
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