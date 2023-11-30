جلسة تشاركية لبحث سبل تبسيط الإجراءات أمام قطاعي الأدوية والمستلزمات الطبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- استضافت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس بدعوة من مديرها العام الدكتور نزار محمود مهيدات، جلسة تشاركية مع ممثلي قطاعي الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية بهدف بحث سبل التنسيق المشترك بين الجهات المعنية فيما يخص تبسيط الإجراءات أمام القطاعين وتذليل أي عقبات تعترض عملها.

وأشار مهيدات خلال اللقاء الذي عقد بحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور فراس الهواري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إلى أن نهج عمل المؤسسة مبني على ترسيخ مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتواصل المستمر بينهما للوقوف على أوجه الدعم الممكنة لخدمة قطاعي الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية وتعزيز مساهمتها الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الدوائي.

من جهته، أكد الشمالي أهمية قطاع الصناعة الدوائية الذي يعد واحداً من القطاعات الوطنية الاستراتيجية التي أثبتت موجوديتها خلال جائحة كورونا في ظل ظروف كانت صعبة على العالم، وثمن الشمالي نهج المؤسسة في التكامل مع المؤسسات الوطنية والتشاور مع القطاع الخاص.

وأشار الهواري إلى أن اللقاء يجسد الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص والحرص على التواصل المستمر لتذليل أي عقبات قد تطرأ، لافتاً إلى السمعة المتميزة التي اكتسبها قطاع الصناعة الدوائية ليس فقط في الأردن أو الإقليم بل وصلت سمعته إلى العالمية.

بدورهم عرض ممثلو قطاعي الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية ملاحظاتهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تعزيز الإنتاج ورفع الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، مثمنين العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وحضر اللقاء، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، ورئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، وممثلون عن غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن والاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية وجمعية مالكي مستودعات الأدوية، وممثل عن دائرة الجمارك الأردنية.

--(بترا)

ع د/م ق/ح أ

30/11/2023 20:10:52

