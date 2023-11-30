جلسة تشاركية لبحث سبل تبسيط الإجراءات أمام قطاعي الأدوية والمستلزمات الطبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- استضافت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس بدعوة من مديرها العام الدكتور نزار محمود مهيدات، جلسة تشاركية مع ممثلي قطاعي الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية بهدف بحث سبل التنسيق المشترك بين الجهات المعنية فيما يخص تبسيط الإجراءات أمام القطاعين وتذليل أي عقبات تعترض عملها.
وأشار مهيدات خلال اللقاء الذي عقد بحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور فراس الهواري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إلى أن نهج عمل المؤسسة مبني على ترسيخ مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتواصل المستمر بينهما للوقوف على أوجه الدعم الممكنة لخدمة قطاعي الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية وتعزيز مساهمتها الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الدوائي.
من جهته، أكد الشمالي أهمية قطاع الصناعة الدوائية الذي يعد واحداً من القطاعات الوطنية الاستراتيجية التي أثبتت موجوديتها خلال جائحة كورونا في ظل ظروف كانت صعبة على العالم، وثمن الشمالي نهج المؤسسة في التكامل مع المؤسسات الوطنية والتشاور مع القطاع الخاص.
وأشار الهواري إلى أن اللقاء يجسد الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص والحرص على التواصل المستمر لتذليل أي عقبات قد تطرأ، لافتاً إلى السمعة المتميزة التي اكتسبها قطاع الصناعة الدوائية ليس فقط في الأردن أو الإقليم بل وصلت سمعته إلى العالمية.
بدورهم عرض ممثلو قطاعي الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية ملاحظاتهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تعزيز الإنتاج ورفع الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، مثمنين العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وحضر اللقاء، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، ورئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، وممثلون عن غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن والاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية وجمعية مالكي مستودعات الأدوية، وممثل عن دائرة الجمارك الأردنية.
--(بترا)
ع د/م ق/ح أ
30/11/2023 20:10:52
MENAFN30112023000117011021ID1107517736
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