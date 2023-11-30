ارتفاع عدد الشهداء من موظفي الأونروا إلى 110

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن استشهاد أحد موظفيها متأثراً بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية سابقة على غزة.

وأضافت: "الأونروا" في تصريح صحفي، أنه وبذلك يرتفع عدد الشهداء من موظفيها إلى 110في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

ا ش/م ق/ح أ

30/11/2023 20:05:22