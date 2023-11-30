ارتفاع عدد الشهداء من موظفي الأونروا إلى 110

ارتفاع عدد الشهداء من موظفي الأونروا إلى 110
التاريخ
11/30/2023 2:35:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن استشهاد أحد موظفيها متأثراً بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية سابقة على غزة.
وأضافت: "الأونروا" في تصريح صحفي، أنه وبذلك يرتفع عدد الشهداء من موظفيها إلى 110في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
30/11/2023 20:05:22
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