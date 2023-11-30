البريد يسلم برواز أول إصدار لطابع مدرسة سعود القاضي

البريد يسلم برواز أول إصدار لطابع مدرسة سعود القاضي
التاريخ
11/30/2023 2:35:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني(بترا)- سلم البريد الأردني برواز أول طابع تذكاري لمدرسة سعود القاضي الواقعة في محافظة المفرق بمنطقة حوشة، وذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي الداوود للعين نايف القاضي.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الخميس، يعبر البرواز عن النهضة التربوية التي شهدتها الدولة منذ التأسيس وقيمة الطوابع في حفظ الذاكرة التاريخية والوطنية.
وأكد العين القاضي والوفد المرافق أهمية الدور الذي تقوم به شركة البريد الأردني على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين.
-- (بترا)
غ ح/ح أ
30/11/2023 19:57:39
MENAFN30112023000117011021ID1107517733
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