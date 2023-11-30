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البريد يسلم برواز أول إصدار لطابع مدرسة سعود القاضي

11/30/2023 2:35:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني(بترا)- سلم البريد الأردني برواز أول طابع تذكاري لمدرسة سعود القاضي الواقعة في محافظة المفرق بمنطقة حوشة، وذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي الداوود للعين نايف القاضي.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الخميس، يعبر البرواز عن النهضة التربوية التي شهدتها الدولة منذ التأسيس وقيمة الطوابع في حفظ الذاكرة التاريخية والوطنية.
وأكد العين القاضي والوفد المرافق أهمية الدور الذي تقوم به شركة البريد الأردني على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين.
-- (بترا)
غ ح/ح أ
30/11/2023 19:57:39

MENAFN30112023000117011021ID1107517733

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