فوز وخسارة لمنتخبي الواعدات ببطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا) - شهدت بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للواعدات لكرة القدم تحقيق منتخبي الأردن (أ) ولبنان الفوز على نظيريهما سوريا والأردن (ب) على التوالي.
وانطلقت البطولة اليوم الخميس بضيافة الاتحاد الأردني على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
وفاز المنتخب اللبناني على نظيره الأردني (ب) بنتيجة 3-0 فيما فاز في المباراة الثانية الأردن (أ) على سوريا بهدف دون رد.
وبحسب النظام، ستخوض المنتخبات الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وفي الدور الثاني يلتقي متصدر الدور الأول مع المركز الثاني لتحديد بطل البطولة ووصيفه، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثالث والرابع لمعرفة بقية المراكز.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
30/11/2023 19:44:38
MENAFN30112023000117011021ID1107517732
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