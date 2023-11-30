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فوز وخسارة لمنتخبي الواعدات ببطولة غرب آسيا

11/30/2023 2:35:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا) - شهدت بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للواعدات لكرة القدم تحقيق منتخبي الأردن (أ) ولبنان الفوز على نظيريهما سوريا والأردن (ب) على التوالي.
وانطلقت البطولة اليوم الخميس بضيافة الاتحاد الأردني على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
وفاز المنتخب اللبناني على نظيره الأردني (ب) بنتيجة 3-0 فيما فاز في المباراة الثانية الأردن (أ) على سوريا بهدف دون رد.
وبحسب النظام، ستخوض المنتخبات الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وفي الدور الثاني يلتقي متصدر الدور الأول مع المركز الثاني لتحديد بطل البطولة ووصيفه، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثالث والرابع لمعرفة بقية المراكز.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
30/11/2023 19:44:38

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