جلسة حوارية في الطفيلة التقنية عن تعزيز مشاركة طلبة الجامعات في الأحزاب

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 30 تشرين الثاني (بترا)- نظمت عمادة شؤون الطلبة ودائرة الإعلام والاتصال في جامعة الطفيلة التقنية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات جلسة حوارية بعنوان " تعزيز مشاركة طلبة الجامعات في العمل الحزبي"، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بسام زعل المحاسنة، وبحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور نايل الحوامدة، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وحشد من طلبة الجامعة.

وافتتح الدكتور المحاسنة ، الجلسة بكلمة أكد فيها أن مشاركة الشباب وطلبة الجامعات في العمل الحزبي والسياسي، محط اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مشيراً أن التوجيهات الملكية السامية دوماً تؤكد ضرورة وجود مشاركة شبابية أكبر وأكثر فاعلية، حيث إنها السبيل الأمثل لتحقيق تطلعاتهم في صناعة مستقبلهم ومستقبل وطنهم، من خلال الوصول إلى البرلمان والمشاركة في إقرار التشريعات والقوانين، وممارسة دورهم الوطني في إحداث التغيير الإيجابي وبناء المستقبل الأفضل لهم ولوطنهم.

فيما بين مدير مشروع الشراكة في الهيئة المستقلة للانتخاب أوس قطيشات، أن عزوف طلبة الجامعات عن المشاركة في العمل الحزبي والسياسي لم يعد مقبولا في ظل وجود الضمانات الملكية والبيئة التشريعية التي كفلت هذه المشاركة، مضيفاً أن المشاركة لا تهدد مستقبلهم العلمي والعملي مطلقاً، داعياً الطلبة إلى الانضمام لبرنامج "أنا أشارك" الذي تشرف الهيئة على تنفيذه في الجامعات الرسمية، بهدف تمكين الشباب وإعدادهم للمشاركة السياسية.

من جهته أكد مدير عمليات إقليم الجنوب في الهيئة عبد النوايسة أنه لابد من استثمار طاقات الشباب في العمل الحزبي في ظل التطور التكنولوجي الحديث، لافتاً إلى وجود قصور حقيقي في إدراك الشباب لمدى تأثيرهم على الواقع الأردني في مختلف المجالات، من خلال البرامج التي تقدمها الأحزاب السياسية.

وفي ختام الجلسة التي أدارها رئيس شعبة الأحزاب السياسية في عمادة شؤون الطلبة خالد الشروش، أجاب المحاضرون عن أسئلة واستفسارات الحضور، حول المشاركة السياسية والعمل الحزبي لطلبة الجامعات، والمساحة الحقيقية المتاحة للشباب في صنع القرار، والمشاركة في تنمية المجتمع.

--( بترا)

س.م/م د/ح أ

30/11/2023 19:32:52