وفد جامعي يزور هيئة الاتصالات للاطلاع على مهامها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- استقبلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صباح اليوم الخميس، وفدًا من طلبة مساق التجارة الإلكترونية من كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، للاطلاع على مهامها.
وبحسب بيان للهيئة، اطلع الوفد على آلية عمل الهيئة والمهام القانونية المنوطة بها، بالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة بمجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية التي تساهم في تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة.
كما اطلع على المهام والأدوار التي تقوم بها الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة بشكل عام من خلال العروض التوضيحية المقدمة لهم والتي ركزت على عمل الهيئة ومهامها بشكل خاص في تنظيم ومراقبة ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان إن الهيئة تتولى مهامها ومسؤولياتها بموجب قانون الاتصالات وتعديلاته، وتستند إلى أحكام هذا القانون بشكل أساسي يحدد علاقة الهيئة مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من أكثر القطاعات التي تتأثر بالمتغيرات العالمية بسبب التطورات التي تستدعي استحداث وتقديم خدمات جديدة، والتي تحتاج بدورها إلى قوانين وتعليمات وإجراءات محدثة- باستمرار لضمان عملها بشكل سليم بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وفي نهاية الزيارة، أعرب أعضاء هيئة التدريس والطلبة عن شكرهم وتقديرهم للهيئة على استضافتهم وتقديم المعارف المتخصصة المتعلقة بمجالات تطبيق الجانب النظري في الواقع العملي لهم لا سيما التي تزودهم بمهارات العمل ذات العلاقة بتخصصاتهم وتعزز من تنمية معارفهم ودعم مسيرتهم التعليمية.
--(بترا)
غ ح/م د/ح أ
30/11/2023 19:31:29
MENAFN30112023000117011021ID1107517729
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.