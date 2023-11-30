وفد جامعي يزور هيئة الاتصالات للاطلاع على مهامها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- استقبلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صباح اليوم الخميس، وفدًا من طلبة مساق التجارة الإلكترونية من كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، للاطلاع على مهامها.

وبحسب بيان للهيئة، اطلع الوفد على آلية عمل الهيئة والمهام القانونية المنوطة بها، بالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة بمجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية التي تساهم في تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة.

كما اطلع على المهام والأدوار التي تقوم بها الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة بشكل عام من خلال العروض التوضيحية المقدمة لهم والتي ركزت على عمل الهيئة ومهامها بشكل خاص في تنظيم ومراقبة ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان إن الهيئة تتولى مهامها ومسؤولياتها بموجب قانون الاتصالات وتعديلاته، وتستند إلى أحكام هذا القانون بشكل أساسي يحدد علاقة الهيئة مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من أكثر القطاعات التي تتأثر بالمتغيرات العالمية بسبب التطورات التي تستدعي استحداث وتقديم خدمات جديدة، والتي تحتاج بدورها إلى قوانين وتعليمات وإجراءات محدثة- باستمرار لضمان عملها بشكل سليم بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وفي نهاية الزيارة، أعرب أعضاء هيئة التدريس والطلبة عن شكرهم وتقديرهم للهيئة على استضافتهم وتقديم المعارف المتخصصة المتعلقة بمجالات تطبيق الجانب النظري في الواقع العملي لهم لا سيما التي تزودهم بمهارات العمل ذات العلاقة بتخصصاتهم وتعزز من تنمية معارفهم ودعم مسيرتهم التعليمية.

--(بترا)

غ ح/م د/ح أ

30/11/2023 19:31:29