كوب 28 يقر اتفاق صندوق الأضرار والخسائر المناخية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
دبي 30 تشرين الثاني (بترا) أعلن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" الذي انطلق في دبي، اليوم الخميس، عن اتفاق بشأن صندوق جديد لمواجهة الكوارث المناخية، يعرف باسم "صندوق الخسائر والأضرار المناخية".
يوجه الصندوق الذي أقر باليوم الأول من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ COP28 لفائدة دول الجنوب المتضررة حيث قام ممثلون عن البلدان المتقدمة والنامية، بصياغة الاتفاق بجهد مضن، خلال مفاوضات هذا العام.
وسيُطلَق الصندوق لمساعدة الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات، وارتفاع منسوب مياه البحار، على مواجهة تكلفتها.
وأعلنت دول منها الإمارات واليابان والولايات المتحدة وألمانيا اليوم عن اعتزامها المساهمة في الصندوق.
وأعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الخميس، أن الإمارات ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق الكوارث المناخية.
وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس، بعد أن وافق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28 رسمياً، على ترتيبات صندوق الكوارث المناخية "نهنئ الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ.. ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود، وتكريس روح التكاتف بين البشر".
وإلى جانب الإمارات، أعلنت ألمانيا أنها ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق كوارث المناخ.
وستسهم بريطانيا، بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني في الصندوق، وأعلنت أميركا أنها ستسهم بمبلغ 17.5 مليون دولار، أما اليابان فستسهم بمبلغ 10 ملايين دولار.
ومن المتوقع أن يعلن زعماء دول من بينها الدنمارك وهولندا، عن مساهماتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساهمة "كبيرة"، لكنه يريد من الدول التي ازدهرت اقتصاداتها في العقود القليلة الماضية، مثل الصين، أن تقتفي أثره.
- - (بترا)
ف ش/م د/ح أ
30/11/2023 19:30:16
MENAFN30112023000117011021ID1107517728
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