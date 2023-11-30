كوب 28 يقر اتفاق صندوق الأضرار والخسائر المناخية

MENAFN - Jordan News Agency)

دبي 30 تشرين الثاني (بترا) أعلن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" الذي انطلق في دبي، اليوم الخميس، عن اتفاق بشأن صندوق جديد لمواجهة الكوارث المناخية، يعرف باسم "صندوق الخسائر والأضرار المناخية".

يوجه الصندوق الذي أقر باليوم الأول من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ COP28 لفائدة دول الجنوب المتضررة حيث قام ممثلون عن البلدان المتقدمة والنامية، بصياغة الاتفاق بجهد مضن، خلال مفاوضات هذا العام.

وسيُطلَق الصندوق لمساعدة الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات، وارتفاع منسوب مياه البحار، على مواجهة تكلفتها.

وأعلنت دول منها الإمارات واليابان والولايات المتحدة وألمانيا اليوم عن اعتزامها المساهمة في الصندوق.

وأعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الخميس، أن الإمارات ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق الكوارث المناخية.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس، بعد أن وافق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28 رسمياً، على ترتيبات صندوق الكوارث المناخية "نهنئ الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ.. ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود، وتكريس روح التكاتف بين البشر".

وإلى جانب الإمارات، أعلنت ألمانيا أنها ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق كوارث المناخ.

وستسهم بريطانيا، بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني في الصندوق، وأعلنت أميركا أنها ستسهم بمبلغ 17.5 مليون دولار، أما اليابان فستسهم بمبلغ 10 ملايين دولار.

ومن المتوقع أن يعلن زعماء دول من بينها الدنمارك وهولندا، عن مساهماتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساهمة "كبيرة"، لكنه يريد من الدول التي ازدهرت اقتصاداتها في العقود القليلة الماضية، مثل الصين، أن تقتفي أثره.

- - (بترا)

ف ش/م د/ح أ

30/11/2023 19:30:16