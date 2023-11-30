الاتحاد الأردني لشركات التأمين يختتم برنامجًا تدريبيًا عن التسويق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- اختتم الاتحاد الأردني لشركات التأمين، اليوم الخميس، أعمال برنامج تدريبي بعنوان "الوصول إلى العملاء عبر الهواتف المحمولة (الموبايل)" للفترة من 29- 30 تشرين الثاني 2023، وبواقع (12) ساعة تدريبية، يهدف إلى تعريف المشاركين بالتسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى ومحتوى الموبايل وتطبيق التأمين وبرنامج الولاء الخاص بشركات التأمين.
كما يهدف إلى التسويق من خلال البريد الإلكتروني والتسويق من خلال الرسائل الدعائية القصيرة، وتعريف المشاركين بالقائمة التفاعلية والبيع عبر الهاتف والبيع من خلال محركات البحث والكلمات المفتاحية.
وشارك في البرنامج الذي حاضر فيه المدرب الدولي فادي بروق، 40 مشاركا يمثلون 16 شركة تامين من أعضاء الاتحاد، بالإضافة إلى مشاركين اثنين من وسطاء التأمين ومشارك من البنك الأردني الكويتي ومشاركين من جامعة الشرق الأوسط وثلاثة مشاركين من كوادر الاتحاد.
--(بترا)
ح خ/م د/ح أ
30/11/2023 19:28:25
MENAFN30112023000117011021ID1107517727
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