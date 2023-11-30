الاتحاد الأردني لشركات التأمين يختتم برنامجًا تدريبيًا عن التسويق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- اختتم الاتحاد الأردني لشركات التأمين، اليوم الخميس، أعمال برنامج تدريبي بعنوان "الوصول إلى العملاء عبر الهواتف المحمولة (الموبايل)" للفترة من 29- 30 تشرين الثاني 2023، وبواقع (12) ساعة تدريبية، يهدف إلى تعريف المشاركين بالتسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى ومحتوى الموبايل وتطبيق التأمين وبرنامج الولاء الخاص بشركات التأمين.

كما يهدف إلى التسويق من خلال البريد الإلكتروني والتسويق من خلال الرسائل الدعائية القصيرة، وتعريف المشاركين بالقائمة التفاعلية والبيع عبر الهاتف والبيع من خلال محركات البحث والكلمات المفتاحية.

وشارك في البرنامج الذي حاضر فيه المدرب الدولي فادي بروق، 40 مشاركا يمثلون 16 شركة تامين من أعضاء الاتحاد، بالإضافة إلى مشاركين اثنين من وسطاء التأمين ومشارك من البنك الأردني الكويتي ومشاركين من جامعة الشرق الأوسط وثلاثة مشاركين من كوادر الاتحاد.

--(بترا)

ح خ/م د/ح أ

30/11/2023 19:28:25