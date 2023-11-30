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الجامعة العربية تدعو إلى هدنة شاملة في غزة

11/30/2023 2:34:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 30 تشرين الثاني(بترا)- دعت الجامعة العربية إلى ضرورة العمل سريعاً على وقف الحرب في غزة وتحويل الهدنة الإنسانية إلى هدنة شاملة ووقف كامل لإطلاق النار، وضمان استعادة الهدوء، ومساعدة الناس في غزة على استعادة الحد الأدنى من حياتهم الطبيعية.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته، في جلسة مجلس الأمن التي خُصصت لمناقشة الوضع في غزة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن من المهم الحيلولة دون وقوع السيناريو المرفوض بموت الفلسطينيين جوعاً أو مرضاً بدلاً من موتهم قصفاً.
وشدد أبو الغيط، على أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في إطار آلية مستدامة وناجزة، يُمثل الفارق بين الحياة والموت لملايين السكان المكدسين في خيم الإيواء، ومدارس الأونروا في الجنوب، مؤكداً أن من المهم الحيلولة بدون وقوع السيناريو المرفوض بموت الفلسطينيين جوعاً أو مرضاً بدلاً من موتهم قصفاً.
--(بترا)
ن ا/م د/ح أ
30/11/2023 19:16:52

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