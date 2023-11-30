الجامعة العربية تدعو إلى هدنة شاملة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 30 تشرين الثاني(بترا)- دعت الجامعة العربية إلى ضرورة العمل سريعاً على وقف الحرب في غزة وتحويل الهدنة الإنسانية إلى هدنة شاملة ووقف كامل لإطلاق النار، وضمان استعادة الهدوء، ومساعدة الناس في غزة على استعادة الحد الأدنى من حياتهم الطبيعية.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته، في جلسة مجلس الأمن التي خُصصت لمناقشة الوضع في غزة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن من المهم الحيلولة دون وقوع السيناريو المرفوض بموت الفلسطينيين جوعاً أو مرضاً بدلاً من موتهم قصفاً.
وشدد أبو الغيط، على أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في إطار آلية مستدامة وناجزة، يُمثل الفارق بين الحياة والموت لملايين السكان المكدسين في خيم الإيواء، ومدارس الأونروا في الجنوب، مؤكداً أن من المهم الحيلولة بدون وقوع السيناريو المرفوض بموت الفلسطينيين جوعاً أو مرضاً بدلاً من موتهم قصفاً.
--(بترا)
ن ا/م د/ح أ
30/11/2023 19:16:52
MENAFN30112023000117011021ID1107517725
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