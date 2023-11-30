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بلينكن: من الضروري حماية مدنيي جنوب غزة في حال استئناف القتال

11/30/2023 2:34:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 30 تشرين الثاني(بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "من الضروري" حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة مع قرب انتهاء التهدئة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن "شدد خلال اجتماعه مع نتنياهو على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية، وحماية المدنيين في جنوب القطاع قبل أية عملية عسكرية هناك".
وأضاف ميلر أن بلينكن "حث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".
--(بترا)
ب خ/م د/ح أ
30/11/2023 19:13:38

MENAFN30112023000117011021ID1107517723

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