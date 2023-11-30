بلينكن: من الضروري حماية مدنيي جنوب غزة في حال استئناف القتال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 30 تشرين الثاني(بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "من الضروري" حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة مع قرب انتهاء التهدئة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن "شدد خلال اجتماعه مع نتنياهو على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية، وحماية المدنيين في جنوب القطاع قبل أية عملية عسكرية هناك".
وأضاف ميلر أن بلينكن "حث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".
--(بترا)
ب خ/م د/ح أ
30/11/2023 19:13:38
MENAFN30112023000117011021ID1107517723
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