اتصالات مصرية قطرية متواصلة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 30 تشرين الثاني(بترا)- كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، عن وجود اتصالات مصرية قطرية متواصلة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدة يومين إضافيين.
وقال رشوان، إن الهدف من الاتصالات الجارية من جانب مصر وقطر، هو وقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد من الأسرى والمحتجزين، وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية بشكل أوسع لقطاع غزة.
وأوضح رشوان، أن الجهود المصرية القطرية المكثفة، أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم، قائلًا، إنه جرى تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بجهود مصرية وقطرية مكثفة، لمدة يوم واحد.
وأوضح، أن الهدنة الحالية تتضمن الاتفاق على إطلاق سراح 10 من المحتجزين الإسرائيليين، والإفراج عن 30 فلسطينيًّا من سجون الاحتلال، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بالكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.
يشار أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، نجحت بإرساء تهدئة بعد نحو 50 يومًا من القصف والمعارك، وبدأ الوسطاء، ببحث تدشين هدنة طويلة الأمد.
--(بترا)
ن ا/م د/ح أ
30/11/2023 19:12:29
MENAFN30112023000117011021ID1107517722
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