MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 30 تشرين الثاني(بترا)- كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، عن وجود اتصالات مصرية قطرية متواصلة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدة يومين إضافيين.

وقال رشوان، إن الهدف من الاتصالات الجارية من جانب مصر وقطر، هو وقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد من الأسرى والمحتجزين، وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية بشكل أوسع لقطاع غزة.

وأوضح رشوان، أن الجهود المصرية القطرية المكثفة، أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم، قائلًا، إنه جرى تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بجهود مصرية وقطرية مكثفة، لمدة يوم واحد.

وأوضح، أن الهدنة الحالية تتضمن الاتفاق على إطلاق سراح 10 من المحتجزين الإسرائيليين، والإفراج عن 30 فلسطينيًّا من سجون الاحتلال، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بالكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.

يشار أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، نجحت بإرساء تهدئة بعد نحو 50 يومًا من القصف والمعارك، وبدأ الوسطاء، ببحث تدشين هدنة طويلة الأمد.

--(بترا)

ن ا/م د/ح أ

30/11/2023 19:12:29