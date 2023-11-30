2981 طنا من الخضار واردات السوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2981طنا، منها 1968طن خضار، و726طن فواكه، و 287طن من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشًا، والبصل الناشف بين 30و45قرشا، والبطاطا بين 20 و40قرشا، والبندورة بين 10و 17قرشا، والجزر بين 100و 130قرشا، والخيار بين 40و 75قرشا، والزهرة بين 15و 25قرشا، والليمون بين 35و 50قرشا، والموز البلدي بين 60و 70قرشا.

--(بترا)

رح/م د/ح أ

30/11/2023 19:10:47