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تعرفة بند فرق أسعار الوقود كانون الأول بقيمة صفر

11/30/2023 2:34:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد، اليوم الخميس، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول المقبل لعام 2023 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها القيمة نفسها التي تم تحديدها لشهر كانون الثاني الحالي.
--(بترا)
م ف/م د/ح أ
30/11/2023 19:09:53

MENAFN30112023000117011021ID1107517720

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