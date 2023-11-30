تعرفة بند فرق أسعار الوقود كانون الأول بقيمة صفر

تعرفة بند فرق أسعار الوقود كانون الأول بقيمة صفر
التاريخ
11/30/2023 2:34:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد، اليوم الخميس، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول المقبل لعام 2023 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها القيمة نفسها التي تم تحديدها لشهر كانون الثاني الحالي.
--(بترا)
م ف/م د/ح أ
30/11/2023 19:09:53
MENAFN30112023000117011021ID1107517720
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