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صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بمسار المساعدات الطبية

11/30/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الثاني (بترا)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بمسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى غزة.
وطالب القدرة، في تصريح اليوم الخميس، بحماية المنظومة الصحية في القطاع كي تستطيع القيام بمهامها، مشيرًا إلى أن حجم ما دخل من مساعدات طبية إلى المستشفيات لم يصل إلى المستوى المأمول.
وأكد ضرورة تسهيل إخراج مئات الجرحى إلى خارج القطاع كي ننقذ حياتهم.
--(بترا)
أ ش/م د/اح
30/11/2023 17:47:03

MENAFN30112023000117011021ID1107517718

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