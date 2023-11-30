صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بمسار المساعدات الطبية

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بمسار المساعدات الطبية
التاريخ
11/30/2023 2:34:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 تشرين الثاني (بترا)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بمسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى غزة.
وطالب القدرة، في تصريح اليوم الخميس، بحماية المنظومة الصحية في القطاع كي تستطيع القيام بمهامها، مشيرًا إلى أن حجم ما دخل من مساعدات طبية إلى المستشفيات لم يصل إلى المستوى المأمول.
وأكد ضرورة تسهيل إخراج مئات الجرحى إلى خارج القطاع كي ننقذ حياتهم.
--(بترا)
أ ش/م د/اح
30/11/2023 17:47:03
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