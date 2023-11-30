برلمان الطفل الأردني يناشد أحرار العالم وقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا) وفاء زيناتية- ناشد المكتب الدائم لبرلمان الطفل الأردني، أحرار العالم بالوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي وآلته الحربية المدمرة، ووقف العدوان على غزة وأطفالها فورا.

وطالب المكتب الدائم، في بيان تضامني مع غزّة، تلاه رئيس البرلمان الطفل أصيل النعيمات، في مؤتمر صحفي

عقده في مقر جمعية اتحاد المرأة الأردنية، اليوم الخميس، الدول العربية والمنظمات الدولية بالتحرك لحماية أطفال غزة والضفة الغربية وعائلاتهم من الأعمال العدائية "الانتقامية" التي تقوم بها إسرائيل.

كما طالب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بتحمّل مسؤولياتها تجاه حماية أطفال غزة وتوفير كل سبل العيش لهم، مذكرا بضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، ومحاسبتها على جرائمها المرتكبة في غزة.

واستهل المكتب الدائم لبرلمان الطفل الأردني بيانه بالقول: "نحن الأطفال الأردنيين الأعضاء في برلمان أطفال الأردن، نستنكر الأعمال الانتقامية التي تقوم بها إسرائيل ضد الأطفال الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، حيث أقدم الاحتلال العنصري على قتل ما يزيد على 5 آلاف طفل في غزة وحدها، ويحتفظ بأطفال معتقلين في سجونه، مشيرا الى أن إسرائيل تجاوزت كل الأعراف الدولية وخرقت القوانين والاتفاقيات الدولية".

وأوضح أن إسرائيل خرقت كافة المواثيق الدولية التي تنص على حق الطفل في الحياة، كما جاء في المادة السادسة بند 1 في اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على: "تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة"، وكذلك نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك وكل المواثيق الأخرى؛ وهو ما نقضته إسرائيل بشكل واضح وفاضح بالصورة والصوت أمام العالم كله.

وحضر المؤتمر الصحفي، رئيسة جمعية اتحاد المرأة الأردنية، آمنة الزعبي التي أكّدت في كلمه لها موجهة للأطفال الذين توافدوا من مختلف مناطق المملكة للمشاركة بالمؤتمر، "أنتم في بيانكم المهم هذا، الذي عبرتم فيه عن رفض الظلم والعدوان الواقع على أطفال فلسطين وشعبها، وطالبتم بالوقف الفوري لهذا العدوان، تمثلون ضمير الوطن والعالم والإنسانية، ونفخر بكم وببرنامج برلمان الطفل الأردني الذي يهدف لإعداد القادة الشباب مستقبلا".

يُذكر أن عدد أعضاء برلمان الطفل الأردني في دورته الثالثة 2022-2024، يبلغ 250 طفلا يمثلون مختلف مناطق المملكة، فيما يبلغ عدد المكتب الدائم للبرلمان 25 عضوا.

وقام اتحاد المرأة الأردنية بتأسيس برلمان الطفل الأردني بدورته الأولى في العام 1997، ودورته الثانية في العام 2003-2005، ودورته الحالية الثالثة للأعوام 2022-2024.

ويقوم البرلمان ومكتبه الدائم بالعديد من الأنشطة في العاصمة عمان ومختلف المحافظات في المقار التابعة للاتحاد ومقار جمعياته المنتشرة بمختلف محافظات المملكة.

(بترا)

وز/ م د/ اح

30/11/2023 17:43:24