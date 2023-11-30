رئيس وزراء إسبانيا: من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- شكك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في احترام إسرائيل القانون الدولي الإنساني بالنظر إلى عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، مشددا على أن "ما يحدث في غزة غير مقبول".

وأضاف سانشيز في مقابلة مع التلفزيون الإسباني اليوم الخميس، "مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني"، داعيا في الوقت نفسه إسرائيل بالتحكم في أفعالها وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف، "من الواضح أنه يتعين علينا أن نقترح حلا سياسيا لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحل يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، متبرا أن "من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية وأن تستقر المنطقة"، متعهدا بأن تعمل حكومته في أوروبا عموما وإسبانيا خصوصا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولوّح سانشيز في وقت سابق باتخاذ قرار فردي للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة.

الى ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت استدعاء السفير الإسباني احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

--(بترا)

رصد/ ف ق/اح

30/11/2023 17:35:41