رئيس وزراء إسبانيا: من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- شكك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في احترام إسرائيل القانون الدولي الإنساني بالنظر إلى عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، مشددا على أن "ما يحدث في غزة غير مقبول".
وأضاف سانشيز في مقابلة مع التلفزيون الإسباني اليوم الخميس، "مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني"، داعيا في الوقت نفسه إسرائيل بالتحكم في أفعالها وفقا للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف، "من الواضح أنه يتعين علينا أن نقترح حلا سياسيا لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحل يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، متبرا أن "من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية وأن تستقر المنطقة"، متعهدا بأن تعمل حكومته في أوروبا عموما وإسبانيا خصوصا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ولوّح سانشيز في وقت سابق باتخاذ قرار فردي للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة.
الى ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت استدعاء السفير الإسباني احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
--(بترا)
رصد/ ف ق/اح
30/11/2023 17:35:41
MENAFN30112023000117011021ID1107517716
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