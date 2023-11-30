مجلس محافظة إربد يرشح الأغوار الشمالية للمنافسة على لواء الثقافة الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 30 تشرين الثاني (بترا)- صوت مجلس محافظة إربد للواء الأغوار الشمالية للمنافسة على لقب لواء الثقافة الأردنية لعام 2024 بعد تنافس مع لواء المزار الشمالي.

ووافق المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة رئيسه خلدون بني هاني على إجراء مناقلات مالية بين المشاريع المدرجة على موازنة المحافظة لمؤسسة التدريب المهني، كما وافق على زيادة بنود عطاء صيانة مبنى مديرية أشغال إربد بقيمة 2747 دينارا، في حين رفض تخصيص مبلغ 275 ألف دينار، لتغطية كلف الأوامر التغييرية المتعلقة بتوسعة وتحسين مدخل تبنة في لواء الكورة.

وأقر المجلس طلب مدير مستشفى اليرموك تخصيص 92 ألف دينار من الوفر المالي المخصص لمركز صحي النصر لغايات تحديث وحدة الأوكسجين والتعقيم بالمستشفى.

--(بترا)

م ق/م د/اح

30/11/2023 17:27:18