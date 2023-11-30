مجلس محافظة إربد يرشح الأغوار الشمالية للمنافسة على لواء الثقافة الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 30 تشرين الثاني (بترا)- صوت مجلس محافظة إربد للواء الأغوار الشمالية للمنافسة على لقب لواء الثقافة الأردنية لعام 2024 بعد تنافس مع لواء المزار الشمالي.
ووافق المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة رئيسه خلدون بني هاني على إجراء مناقلات مالية بين المشاريع المدرجة على موازنة المحافظة لمؤسسة التدريب المهني، كما وافق على زيادة بنود عطاء صيانة مبنى مديرية أشغال إربد بقيمة 2747 دينارا، في حين رفض تخصيص مبلغ 275 ألف دينار، لتغطية كلف الأوامر التغييرية المتعلقة بتوسعة وتحسين مدخل تبنة في لواء الكورة.
وأقر المجلس طلب مدير مستشفى اليرموك تخصيص 92 ألف دينار من الوفر المالي المخصص لمركز صحي النصر لغايات تحديث وحدة الأوكسجين والتعقيم بالمستشفى.
--(بترا)
م ق/م د/اح
30/11/2023 17:27:18
MENAFN30112023000117011021ID1107517715
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