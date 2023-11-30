العلوم والتكنولوجيا والملحقية الثقافية البحرينية تبحثان التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 30 تشرين الثاني (بترا )- بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم مع الملحق الثقافي البحريني الدكتورة مروة الجاسم، اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال توسيع قاعدة قبول الطلبة البحرينيين خاصة في برامج الدراسات العليا، ومتابعة أحوال الطلبة الدارسين في الجامعة.

وأكد السالم، حرص الجامعة على توطيد وتوثيق صلات التعاون مع الملحقية الثقافية البحرينية في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم جميع أشكال الدعم والرعاية للطلبة العرب والأجانب الدارسين فيها، وتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء مسيرتهم التعليمية.

من جانبها، لفتت الجاسم إلى متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين لا سيما في المجالات التعليمية والتربوية، مبديةً إعجابها بالمستوى العالي الذي تتمتع به الجامعة والسمعة العلمية الطيبة التي تؤهلها لتكون وجهة مفضلة للراغبين بالدراسة من الطلبة البحرينيين.

--(بترا)

ب و/ ف م/اح

30/11/2023 17:18:12