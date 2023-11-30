-->

Friday, 01 December 2023 07:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العلوم والتكنولوجيا والملحقية الثقافية البحرينية تبحثان التعاون

11/30/2023 2:34:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 30 تشرين الثاني (بترا )- بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم مع الملحق الثقافي البحريني الدكتورة مروة الجاسم، اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال توسيع قاعدة قبول الطلبة البحرينيين خاصة في برامج الدراسات العليا، ومتابعة أحوال الطلبة الدارسين في الجامعة.
وأكد السالم، حرص الجامعة على توطيد وتوثيق صلات التعاون مع الملحقية الثقافية البحرينية في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم جميع أشكال الدعم والرعاية للطلبة العرب والأجانب الدارسين فيها، وتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء مسيرتهم التعليمية.
من جانبها، لفتت الجاسم إلى متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين لا سيما في المجالات التعليمية والتربوية، مبديةً إعجابها بالمستوى العالي الذي تتمتع به الجامعة والسمعة العلمية الطيبة التي تؤهلها لتكون وجهة مفضلة للراغبين بالدراسة من الطلبة البحرينيين.
--(بترا)
ب و/ ف م/اح
30/11/2023 17:18:12

MENAFN30112023000117011021ID1107517714

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث