العلوم والتكنولوجيا والملحقية الثقافية البحرينية تبحثان التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 30 تشرين الثاني (بترا )- بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم مع الملحق الثقافي البحريني الدكتورة مروة الجاسم، اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال توسيع قاعدة قبول الطلبة البحرينيين خاصة في برامج الدراسات العليا، ومتابعة أحوال الطلبة الدارسين في الجامعة.
وأكد السالم، حرص الجامعة على توطيد وتوثيق صلات التعاون مع الملحقية الثقافية البحرينية في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم جميع أشكال الدعم والرعاية للطلبة العرب والأجانب الدارسين فيها، وتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء مسيرتهم التعليمية.
من جانبها، لفتت الجاسم إلى متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين لا سيما في المجالات التعليمية والتربوية، مبديةً إعجابها بالمستوى العالي الذي تتمتع به الجامعة والسمعة العلمية الطيبة التي تؤهلها لتكون وجهة مفضلة للراغبين بالدراسة من الطلبة البحرينيين.
--(بترا)
ب و/ ف م/اح
30/11/2023 17:18:12
MENAFN30112023000117011021ID1107517714
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