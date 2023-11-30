الملك يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، متوجها إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويلقي جلالة الملك كلمة الأردن في أعمال المؤتمر، كما يلتقي جلالته عددا من قادة الدول المشاركين.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

--(بترا)

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30/11/2023 17:25:27