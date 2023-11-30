الملك يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

الملك يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ
التاريخ
11/30/2023 2:34:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، متوجها إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويلقي جلالة الملك كلمة الأردن في أعمال المؤتمر، كما يلتقي جلالته عددا من قادة الدول المشاركين.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
--(بترا)
اح
30/11/2023 17:25:27
MENAFN30112023000117011021ID1107517713
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.