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بلينكن: التهدئة بين إسرائيل وحماس تؤتي ثمارها ويجب أن تستمر

11/30/2023 2:34:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 30 تشرين الثاني (بترا ) - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التهدئة المؤقتة بين إسرائيل وحماس "تؤتي ثمارها" ويحب أن تستمر.
وبحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية الإلكتروني، قال بلينكن خلال اجتماع اليوم الخميس في تل أبيب مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، "شهدنا خلال الأسبوع الماضي تطورات إيجابية للغاية فيما يتعلق بعودة الرهائن والتئام شملهم مع عائلاتهم".
وكان بلينكن قال قبل وصوله إلى المنطقة، إن جولته ستركز على تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لضمان إطلاق سراح مزيد من الرهائن ومواصلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
--(بترا)
ب خ/ ف م/اح
30/11/2023 17:15:26

MENAFN30112023000117011021ID1107517712

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