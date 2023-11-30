بلينكن: التهدئة بين إسرائيل وحماس تؤتي ثمارها ويجب أن تستمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 30 تشرين الثاني (بترا ) - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التهدئة المؤقتة بين إسرائيل وحماس "تؤتي ثمارها" ويحب أن تستمر.
وبحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية الإلكتروني، قال بلينكن خلال اجتماع اليوم الخميس في تل أبيب مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، "شهدنا خلال الأسبوع الماضي تطورات إيجابية للغاية فيما يتعلق بعودة الرهائن والتئام شملهم مع عائلاتهم".
وكان بلينكن قال قبل وصوله إلى المنطقة، إن جولته ستركز على تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لضمان إطلاق سراح مزيد من الرهائن ومواصلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
--(بترا)
ب خ/ ف م/اح
30/11/2023 17:15:26
MENAFN30112023000117011021ID1107517712
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