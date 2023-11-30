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بلدية السلط توقف مخالفات رخص المهن

11/30/2023 2:34:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 30 تشرين الثاني (بترا)- قرر رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري، إيقاف حملات المخالفات على تجديد التراخيص لغاية نهاية كانون الثاني المقبل .
وبين الحياري، أن القرار يهدف إلى التخفيف عن التجار، نظرا لإطلاق البلدية الخدمة إلكترونيا، ولغايات استكمال اجراءات تجديد رخص المهن وتجديد التراخيص، ولتفعيل الرخصة التجارية الإلكترونية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
وقال، إن هذا الإجراء يساعد التجار على تصويب أوضاعهم المالية، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على إيجاد الفرص والإجراءات المناسبة لمساعدة التجار وخدمة المواطنين في جميع المجالات.
--(بترا)
أع/ ف م/اح
30/11/2023 17:12:02

MENAFN30112023000117011021ID1107517710

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