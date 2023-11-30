بلدية السلط توقف مخالفات رخص المهن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 30 تشرين الثاني (بترا)- قرر رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري، إيقاف حملات المخالفات على تجديد التراخيص لغاية نهاية كانون الثاني المقبل .
وبين الحياري، أن القرار يهدف إلى التخفيف عن التجار، نظرا لإطلاق البلدية الخدمة إلكترونيا، ولغايات استكمال اجراءات تجديد رخص المهن وتجديد التراخيص، ولتفعيل الرخصة التجارية الإلكترونية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
وقال، إن هذا الإجراء يساعد التجار على تصويب أوضاعهم المالية، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على إيجاد الفرص والإجراءات المناسبة لمساعدة التجار وخدمة المواطنين في جميع المجالات.
--(بترا)
أع/ ف م/اح
30/11/2023 17:12:02
MENAFN30112023000117011021ID1107517710
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