5 اتفاقيات لحاضنة الابتكار في مركز البحوث الزراعية

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 30 تشرين الثاني (بترا)- قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، إن تحديات القطاع الزراعي تتطلب في المرحلة المقبلة حلولا إبداعية مبنية على الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشباب المبتكرين والرياديين.

وأكد حداد خلال التوقيع على 5 اتفاقيات لحاضنة الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الزراعية، جرت على هامش مهرجان الزيتون الثالث والعشرين، أن الحاضنة هي انعكاس للتكنولوجيا الحديثة وتبني تقنيات حديثة متكاملة تهدف إلى دعم المبادرين والمبدعين من أصحاب المشروعات الناشئة والفريدة لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تعمل على حل المشكلات.

وأضاف، إن حاضنة الابتكار تهدف إلى رعاية وتنمية هذه الأفكار من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التنفيذ، وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة من خلال توظيف مخرجات البحث والاستفادة من الخبرات البحثية لكوادر المركز.

من جهته أشار مدير مديرية التطوير المؤسسي بالمركز المهندس عمار حتر، إلى المشاريع الريادية التي التحقت تحت مظلة الحاضنة، وهي مشروع (hello terraium) لإنتاج نبات طبيعي داخل أوان زجاجية مغلقة بعد زراعتها دون الحاجة إلى ماء أو هواء، ومشروع (Borage) الذي يعمل على استخدام أجزاء من النبات لاستخلاص مواد طبية وعطرية، ومشروع الرمان، ومشروع غبوت لمنتجات الإبل كاميليرا لإنتاج وبيع حليب الإبل المبستر بعبوات معقمة ومبردة من خلال تربية الإبل في مزرعة خاصة بالتعاون مع مربي الإبل لشراء الحليب.

وأضاف، إن مشروع فيكتورى جينومكس يعد من المشاريع الريادية التي تعنى باجراء الأبحاث العلمية من خلال الفحوصات الجينية والوراثية ومن خلال الخارطة الجينية للخيول والإبل، والكشف عن معلومات عملية لتحديد مختلف التغيرات الوراثية أو غير الطبيعية.

--(بترا)

ون/ ف م/اح

30/11/2023 17:09:58