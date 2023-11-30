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الملك يبحث تكثيف تنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة في لقاءات مع قادة منظمات أممية ودولية

11/30/2023 2:34:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


30/11/2023 16:58:44

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