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وفد نسائي فلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس

11/30/2023 2:34:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- زار وفد من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم الخميس، المستشفى الميداني الأردني الخاص نابلس/1.
واستمع الوفد إلى إيجاز عن أقسام المستشفى المختلفة وجاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في الضفة.
وجال الوفد في مختلف أقسام ومرافق المستشفى، مثمنين الجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودوره المحوري في دعم صمود الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
--(بتر)
ل م/م ف/اح
30/11/2023 16:34:10

MENAFN30112023000117011021ID1107517705

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