الثقافة النيابية تشارك بندوة حول مشاركة الشباب بالعمل الحزبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة في مجلس النواب النائب محمد محارمة، أن التجربة الحزبية لن تنضج إلا بوجود الشباب، مستذكرا كلمة جلالة الملك، التي قال فيها "لن نسمح لأحد باغتيال أحلامكم".
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية اليوم الخميس، بالتعاون مع مجلس النواب، بعنوان "مشاركة الشباب في العمل الحزبي".
وقال محارمة، إن الأردن أمام مرحلة مهمة على صعيد التحديث السياسي للشباب، وهو ما جاء في مضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في عيد الاستقلال، الذي أكد فيه أن الشباب يرسمون معالم الحاضر والمستقبل، خاصة بعد إنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تفتح لهم فرصا للمشاركة في الحياة الحزبية والسياسية.
وقدم إيجازا حول قانون الأحزاب والانتخاب الجديد والدور المحوري للشباب في هذا الجانب؛ مبيّنا أنّ القانون ألزم الأحزاب الأردنية بأن تضم في عضويتها ما لا يقل عن 40 بالمئة من الشباب والشابات.
وأضاف، إن إقرار الحكومة لنظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي يعكس إرادة الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة جاذبة للعمل الحزبي البرامجي.
من جهته، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور صفوان الشياب إن العمادة تسعى بشكل حثيث إلى التواصل الدائم والمستمر مع كافة الجهات والقطاعات التي تعنى بالشأن الشبابي، انطلاقا من رؤية ورسالة الجامعة.
وأضاف، إن الجامعة تحرص على تخريج جيل شبابي واعٍ منتمٍ لمجتمع لديه شخصية متوازنة ومتكاملة قادر على تحمل المسؤولية والانخراط بالعمل الحزبي.
--(بترا)
م خ/م ف/اح
30/11/2023 16:33:14
MENAFN30112023000117011021ID1107517704
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