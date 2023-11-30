الثقافة النيابية تشارك بندوة حول مشاركة الشباب بالعمل الحزبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة في مجلس النواب النائب محمد محارمة، أن التجربة الحزبية لن تنضج إلا بوجود الشباب، مستذكرا كلمة جلالة الملك، التي قال فيها "لن نسمح لأحد باغتيال أحلامكم".

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية اليوم الخميس، بالتعاون مع مجلس النواب، بعنوان "مشاركة الشباب في العمل الحزبي".

وقال محارمة، إن الأردن أمام مرحلة مهمة على صعيد التحديث السياسي للشباب، وهو ما جاء في مضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في عيد الاستقلال، الذي أكد فيه أن الشباب يرسمون معالم الحاضر والمستقبل، خاصة بعد إنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تفتح لهم فرصا للمشاركة في الحياة الحزبية والسياسية.

وقدم إيجازا حول قانون الأحزاب والانتخاب الجديد والدور المحوري للشباب في هذا الجانب؛ مبيّنا أنّ القانون ألزم الأحزاب الأردنية بأن تضم في عضويتها ما لا يقل عن 40 بالمئة من الشباب والشابات.

وأضاف، إن إقرار الحكومة لنظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي يعكس إرادة الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة جاذبة للعمل الحزبي البرامجي.

من جهته، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور صفوان الشياب إن العمادة تسعى بشكل حثيث إلى التواصل الدائم والمستمر مع كافة الجهات والقطاعات التي تعنى بالشأن الشبابي، انطلاقا من رؤية ورسالة الجامعة.

وأضاف، إن الجامعة تحرص على تخريج جيل شبابي واعٍ منتمٍ لمجتمع لديه شخصية متوازنة ومتكاملة قادر على تحمل المسؤولية والانخراط بالعمل الحزبي.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

30/11/2023 16:33:14