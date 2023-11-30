تخفيض أسعار السولار والبنزين بنوعيه 90 و95 خلال كانون الاول

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عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس تخفيض سعر بيع السولار ليصبح 750 فلساً للتر بدلاً من795 فلساً للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 915 فلساً للتر بدلاً من 925 فلساً للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1160 فلساً للتر بدلاً من 1165 فلساً للتر.

كما قررت اللجنة خلال خلال اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون الأول المقبل) تثبيت سعر مادة الكاز لشهر كانون الأول المقبل عند سعر 620 فلساً للتر، والإبقاء على سعر إسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ اسطوانة .

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الأول الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر السولار بمقدار 45 فلساً للتر، وانخفاض سعر البنزين 90 بمقدار 10 فلسات لتر وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار 5 فلسات للتر.

--(بترا)

م ف/م ف/اح

30/11/2023 16:31:20