رئيس النواب يلتقي تحالف (همم)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني -(بترا)- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في نقل معاناة قطاع غزة الذي يشهد مجازر إبادة ترتكبها قوات الاحتلال بوحشية بحق المدنيين نساءً وأطفالاً.
جاء ذلك لدى استقبال الصفدي اليوم الأربعاء، هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم)، بحضور رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، ومساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الحريات النيابية عبدالله أبو زيد، ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام اسماعيل المشاقبة، ومقرر لجنة العمل محمد شطناوي.
وقال الصفدي إن العدوان على غزة وما شهدته من جرائم بحق أبنائها، يقودنا إلى ضرورة مراجعة شاملة لمفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي والتي أصبحت كما يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني، انتقائية وتوقف عند الأعراق والأديان.
من جهتها، قالت منسقة "همم"، هديل عبد العزيز إن مؤسسات المجتمع المدني حريصة على القيام بأي دور لمساعدة الأشقاء في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية في ظل ما يعانون من إبادة وإجرام.
وأشارت إلى قيام تحالف همم بعدة خطوات في هذا الاتجاه عبر الرسائل والبيانات للشركاء الدوليين والمنظمات الحقوقية الدولية والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأن دولة الاحتلال ليس لها حق الدفاع عن النفس فيما ارتكبته من جرائم بحق النساء والأطفال.
يذكر أن عبد العزيز تنازلت عن جائزة "المرأة الشجاعة الدولية"، التي حصلت عليها من وزارة الخارجية الأميركية في آذار الماضي، بسبب الدعم الأميركي غير المشروط للعدوان على قطاع غزة.
--(بترا)
م خ/ ف م/اح
30/11/2023 16:04:32
MENAFN30112023000117011021ID1107517701
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