رئيس النواب يلتقي تحالف (همم)

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني -(بترا)- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في نقل معاناة قطاع غزة الذي يشهد مجازر إبادة ترتكبها قوات الاحتلال بوحشية بحق المدنيين نساءً وأطفالاً.

جاء ذلك لدى استقبال الصفدي اليوم الأربعاء، هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم)، بحضور رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، ومساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الحريات النيابية عبدالله أبو زيد، ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام اسماعيل المشاقبة، ومقرر لجنة العمل محمد شطناوي.

وقال الصفدي إن العدوان على غزة وما شهدته من جرائم بحق أبنائها، يقودنا إلى ضرورة مراجعة شاملة لمفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي والتي أصبحت كما يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني، انتقائية وتوقف عند الأعراق والأديان.

من جهتها، قالت منسقة "همم"، هديل عبد العزيز إن مؤسسات المجتمع المدني حريصة على القيام بأي دور لمساعدة الأشقاء في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية في ظل ما يعانون من إبادة وإجرام.

وأشارت إلى قيام تحالف همم بعدة خطوات في هذا الاتجاه عبر الرسائل والبيانات للشركاء الدوليين والمنظمات الحقوقية الدولية والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأن دولة الاحتلال ليس لها حق الدفاع عن النفس فيما ارتكبته من جرائم بحق النساء والأطفال.

يذكر أن عبد العزيز تنازلت عن جائزة "المرأة الشجاعة الدولية"، التي حصلت عليها من وزارة الخارجية الأميركية في آذار الماضي، بسبب الدعم الأميركي غير المشروط للعدوان على قطاع غزة.

--(بترا)

م خ/ ف م/اح

30/11/2023 16:04:32