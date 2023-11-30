السياحة النيابية تبحث تحديات القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- بحثت لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال اجتماع اليوم الخميس، برئاسة النائب مجدي اليعقوب، تحديات القطاع السياحي وسبل حلها.

وأكد اليعقوب، بحضور رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة، وأعضاء بالجمعية، ضرورة تذليل جميع المعوقات، وإيجاد الحلول الجذرية لها، لتهيئة بيئة سياحية منافسة عالميا، لما يتميز به الأردن من مواقع فريدة ميزته على الخريطة السياحية في العالم.

وأشار إلى أن القطاع يعاني العديد من التحديات خاصة مع تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في دول الجوار، داعيا إلى تشخيص الواقع السياحي للمملكة، والعمل على إيجاد حلول له.

وشدد على ضرورة العمل على التسويق والترويج السياحي للحج المسيحي، موضحا أننا بحاجة إلى تسويق إبداعي يقوم على أفكار جديدة وليست تقليدية، وهذا لن يكون إلا بوجود المتخصصين والمبدعين أصحاب الأفكار الخلاقة لقيادة القطاع.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: محمود الفرجات، عائشة الحسنات، عمر النبر، هايل عياش، وقوف اللجنة بصف مكاتب السياحة والسفر وتقديم كل الدعم لإيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل التي تواجهها.

بدورهم، استعرض رئيس وأعضاء الجمعية أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه المكاتب السياحية والخطورة الواقعة عليها جراء المنافسة غير المشروعة.

وأشاروا إلى معاناة التذاكر المباشرة التي يقوم المواطنين بشرائها من المواقع الالكترونية، وعدم وجود أي تمثيل رسمي لشركات الطيران الأجنبي للرد على استفسارات المسافرين ومشاكلهم.

وفي نهاية الاجتماع، طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن لجنتي السياحة النيابية، والاقتصاد والاستثمار، للتباحث في المشاكل التي تواجه القطاع السياحي وإيجاد الحلول لها.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

30/11/2023 16:02:06