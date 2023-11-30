السياحة النيابية تبحث تحديات القطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- بحثت لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال اجتماع اليوم الخميس، برئاسة النائب مجدي اليعقوب، تحديات القطاع السياحي وسبل حلها.
وأكد اليعقوب، بحضور رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة، وأعضاء بالجمعية، ضرورة تذليل جميع المعوقات، وإيجاد الحلول الجذرية لها، لتهيئة بيئة سياحية منافسة عالميا، لما يتميز به الأردن من مواقع فريدة ميزته على الخريطة السياحية في العالم.
وأشار إلى أن القطاع يعاني العديد من التحديات خاصة مع تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في دول الجوار، داعيا إلى تشخيص الواقع السياحي للمملكة، والعمل على إيجاد حلول له.
وشدد على ضرورة العمل على التسويق والترويج السياحي للحج المسيحي، موضحا أننا بحاجة إلى تسويق إبداعي يقوم على أفكار جديدة وليست تقليدية، وهذا لن يكون إلا بوجود المتخصصين والمبدعين أصحاب الأفكار الخلاقة لقيادة القطاع.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: محمود الفرجات، عائشة الحسنات، عمر النبر، هايل عياش، وقوف اللجنة بصف مكاتب السياحة والسفر وتقديم كل الدعم لإيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل التي تواجهها.
بدورهم، استعرض رئيس وأعضاء الجمعية أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه المكاتب السياحية والخطورة الواقعة عليها جراء المنافسة غير المشروعة.
وأشاروا إلى معاناة التذاكر المباشرة التي يقوم المواطنين بشرائها من المواقع الالكترونية، وعدم وجود أي تمثيل رسمي لشركات الطيران الأجنبي للرد على استفسارات المسافرين ومشاكلهم.
وفي نهاية الاجتماع، طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن لجنتي السياحة النيابية، والاقتصاد والاستثمار، للتباحث في المشاكل التي تواجه القطاع السياحي وإيجاد الحلول لها.
--(بترا)
م خ/م ف/اح
30/11/2023 16:02:06
MENAFN30112023000117011021ID1107517700
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