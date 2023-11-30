الحنيفات يتفقد مشروعا لزراعة الكركم في مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 30 تشرين الثاني (بترا)- تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، مشروعا رياديا لزراعة الكركم بمنطقة الوالة في محافظة مادبا تشرف عليه جمعية الظلال التعاونية، بحضور مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، ومتصرف لواء ذيبان بشار الدبوبي.

وتجول الحنيفات في المشروع مبديا إعجابه بهذه الفكرة الريادية التي توفر مادة من محاصيل العجز في الأردن، منوها ان الأردن يستورد ما يصل إلى 1100 طن سنويا من الكركم.

وأضاف، إن السوق المحلي يحتاج إلى هذه المادة حيث تعمل الوزارة على دعم هذه الزراعات لما لها من أثر اقتصادي وتحقيق للأمن الغذائي، وتوفير المئات من فرص العمل.

من جانبه، ثمن رئيس الجمعية جمال البواريد دور الوزارة في مراحل إنشاء المشروع خاصة أنه يبشر بنجاح كبير في موسمه الأول، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى للتوسع بهذه الزراعة المدرة للدخل، إضافة إلى إيجاد فرص عمل ما يسهم في تحقيق التنمية، في حين أكد الشلبي دور الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية.

--(بترا)

ج ب/م ف/ اح

30/11/2023 15:57:19