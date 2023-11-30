الحنيفات يتفقد مشروعا لزراعة الكركم في مادبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 30 تشرين الثاني (بترا)- تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، مشروعا رياديا لزراعة الكركم بمنطقة الوالة في محافظة مادبا تشرف عليه جمعية الظلال التعاونية، بحضور مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، ومتصرف لواء ذيبان بشار الدبوبي.
وتجول الحنيفات في المشروع مبديا إعجابه بهذه الفكرة الريادية التي توفر مادة من محاصيل العجز في الأردن، منوها ان الأردن يستورد ما يصل إلى 1100 طن سنويا من الكركم.
وأضاف، إن السوق المحلي يحتاج إلى هذه المادة حيث تعمل الوزارة على دعم هذه الزراعات لما لها من أثر اقتصادي وتحقيق للأمن الغذائي، وتوفير المئات من فرص العمل.
من جانبه، ثمن رئيس الجمعية جمال البواريد دور الوزارة في مراحل إنشاء المشروع خاصة أنه يبشر بنجاح كبير في موسمه الأول، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى للتوسع بهذه الزراعة المدرة للدخل، إضافة إلى إيجاد فرص عمل ما يسهم في تحقيق التنمية، في حين أكد الشلبي دور الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية.
--(بترا)
ج ب/م ف/ اح
30/11/2023 15:57:19
MENAFN30112023000117011021ID1107517699
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