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تخريج دورة تأهيل المستجدين لمنتسبي الجمارك الأردنية

11/30/2023 2:34:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- أنهى 151 موظفا مستجدا من كوادر الجمارك الأردنية متطلبات دورة إعداد وتأهيل المستجدين، التي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية بالتنسيق المشترك مع مديرية الأمن العام.
وتأتي الدورة التي رعاها مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، وبحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد أنور الطراونة اليوم الخميس، ضمن الخطة الهادفة لرفد دائرة الجمارك بالكوادر البشرية المؤهلة.
وتأتي الدورة وفق نهج تدريبي متطور يُسهم في تنمية قدراتهم والقيام بواجباتهم وصقل مهاراتهم واكسابهم الخبرة في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ومكافحة التهريب وضبط الأنشطة التجارية غير المشروعة، ومنع دخول المواد الممنوعة والخطرة، وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي الوطني.
وتلقى الخريجون بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي متكامل استمر شهرين، مساقات علمية وعملية متخصصة، بهدف إكسابهم مهارات العمل الميداني والجمركي المتخصص وتطبيقها باحتراف في مناحي الخدمة المختلفة.
--(بترا)
رش/م ف/اح
30/11/2023 15:34:09

MENAFN30112023000117011021ID1107517698

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