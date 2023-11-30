تخريج دورة تأهيل المستجدين لمنتسبي الجمارك الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- أنهى 151 موظفا مستجدا من كوادر الجمارك الأردنية متطلبات دورة إعداد وتأهيل المستجدين، التي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية بالتنسيق المشترك مع مديرية الأمن العام.
وتأتي الدورة التي رعاها مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، وبحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد أنور الطراونة اليوم الخميس، ضمن الخطة الهادفة لرفد دائرة الجمارك بالكوادر البشرية المؤهلة.
وتأتي الدورة وفق نهج تدريبي متطور يُسهم في تنمية قدراتهم والقيام بواجباتهم وصقل مهاراتهم واكسابهم الخبرة في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ومكافحة التهريب وضبط الأنشطة التجارية غير المشروعة، ومنع دخول المواد الممنوعة والخطرة، وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي الوطني.
وتلقى الخريجون بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي متكامل استمر شهرين، مساقات علمية وعملية متخصصة، بهدف إكسابهم مهارات العمل الميداني والجمركي المتخصص وتطبيقها باحتراف في مناحي الخدمة المختلفة.
--(بترا)
رش/م ف/اح
30/11/2023 15:34:09
MENAFN30112023000117011021ID1107517698
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.