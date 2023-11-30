إصابة مصور صحفي برصاص الاحتلال جنوب غزة

غزة 30 تشرين الثاني (بترا) أمجد الشوا- أصيب مصور صحفي اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مفترق الشهداء- نتساريم جنوب مدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية، إن المصور عبد الرحمن الكحلوت أصيب بجراح برصاص الاحتلال على مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة. --(بترا) ا ش/م ف/ اح 30/11/2023 15:22:39

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