الأردن يستضيف مؤتمر الشبكة الفرنسية لوكالات السفر المستقلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- بدأت في عمان اليوم الخميس أعمال مؤتمر الشبكة الفرنسية الرائدة لوكالات السفر المستقلة 2023، "سيليكتور"، الذي يستضيفه الأردن حتى 2 كانون الأول المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن تنظيم واستضافة الأردن لهذا المؤتمر بمشاركة عدد كبير من الشركات الفرنسية بالقطاع السياحي، يؤكد قناعة المجتمع الدولي بكل أطيافه بأهمية الأردن الاستراتيجية في المشهد السياحي العالمي.

وأشار القيسي خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، إلى أنه خلال هذه الاضطرابات وعدم الاستقرار الإقليمي، يثبت هذا المؤتمر بأن الأردن هو حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي والعالمي.

ولفت إلى المعالم الدينية والتاريخية والسياحية التي يزخر بها الأردن وتنوع السياحة الأردنية وغناها، مؤكداً أن المؤتمر يعد علامة بارزة في تعزيز العلاقات السياحية الأردنية الفرنسية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمؤتمر شركة الثريا للسفر والسياحة فادي أبو عريش، "إن هذا الحدث يرمز إلى التزام الأردن بعرض معالمه الفريدة وتجاربه الأصيلة في السوق الأوروبية الرئيسية"، مؤكدا أهمية المؤتمر الذي يشارك في أعماله نحو 600 متخصص، ما يشكل فرصة فريدة لعرض جمال الأردن وإعادة تأكيد التزامنا بتقديم تجارب سياحية لا مثيل لها، وهي رسالة واضحة مفادها أن الأردن سيبقى وجهة آمنة وجاذبة، حتى في ظل التحديات العالمية.

وتشير احصائيات وزارة السياحة والآثار ، الى ان الاردن شهد زيادة ملحوظة في عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا المملكة خلال هذا العام، حيث بلغ عددهم أكثر من 83672 زائراً مقارنة بـ 63605 العام 2022، كما تظهر الارقام ، شراء السياح الفرنسيين لأكثر من 44891 تذكرة موحدة (Jordan Pass)، وهذا دليل على شعبية وجاذبية كبيرتين للاردن كوجهة سياحية مميزة.

ويوفر مؤتمر سيليكتور 2023 ، منصة للتواصل المهني وتسليط الضوء على مناطق الجذب المتنوعة في الأردن، إذ يتماشى مع رؤية هيئة تنشيط السياحة الأردنية الهادفة إلى تعزيز التجارب السياحية المستدامة والمتنوعة، وبما يلبي رغبات السياح المفضلة.

(بترا)

ح خ/اح

30/11/2023 15:22:13