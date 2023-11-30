الأسرة النيابية: الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي تعد أداة تخطيط مالي حصيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الدكتورة زينب البدول، إن الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، تعد أداة تخطيط مالي حصيفة وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.

وأضافت البدول خلال لقاء اللجنة اليوم الخميس، مدير عام الموازنة مجدي الشريقي، لمناقشة الدعم المرصود في موازنات الوزارات للنوع الاجتماعي، إن الموازنة تساعد الحكومة على إدماج منظور النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة.

وبينت، أن تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وهادفة، تسهم في إلغاء التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي، وبما يلبي الاحتياجات المحددة، وحماية حقوق المرأة وتمكينها من خلال النصوص التشريعية.

وأشارت إلى الجهود التي كرَسها جلالة الملك عبدالله الثاني، خصوصا ما احتوته الورقة النقاشية الثانية التي جاءت تحت عنوان "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين".

بدورهم، قال النواب: عبير الجبور، هادية السرحان، علي الخلايلة، إن المؤشرات الواردة في موازنة 2024 إيجابية، لا سيما المتعلقة بالمخصصات الموجهة للمرأة والطفل رغم الظروف والتحديات الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن استجابة الموازنة العامة للنوع الاجتماعي نعد تطبيقا لنهج تطوير النظام الديمقراطي وخدمة لجميع أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد الشريقي أن هناك استجابة من قبل الموازنة العامة للنوع الاجتماعي سيما بعد البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء لسنة 2023 بالتأكيد على جميع المؤسسات الحكومية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي في إعداد موازناتها للعام المقبل.

وقال، إن جداول الموازنة لعام 2024 تشير إلى أن المخصصات الموجهة للمرأة، بلغت نحو 5.5 مليار دينار، وبنسبة 45 بالمئة فيما بلغت المخصصات الموجهة للطفل نحو 4.8 مليار دينار لعام 2024 مقابل 4.4 مليار في عام 2023.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

30/11/2023 15:14:24