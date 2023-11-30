مدير عام مجمع الشفاء و26 من الكوادر الصحية ما يزالون رهن الاعتقال

غزة 30 تشرين الثاني(بترا) امجد الشوا- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال ما يزال يعتقل 26 من الكوادر الصحية وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد ابو سلمية. وطالبت الوزارة جميع الجهات الدولية بالعمل الجاد والفوري من أجل إطلاق سراحهم. --(بترا) ا ش/م ف/اح 30/11/2023 15:11:47

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