إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس

رام الله 30 تشرين الثاني (بترا)- أصيب جنديان إسرائيليان بجروح جراء عملية دهس وقعت اليوم الخميس، عند حاجز عسكري بالقرب من مستوطنة بقعوت. وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن تصفية منفذ العملية، فيما أغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية شرق نابلس. --(بترا) م ف/م ف/ اح 30/11/2023 14:36:57

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