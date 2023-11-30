إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس
التاريخ
11/30/2023 2:34:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 تشرين الثاني (بترا)- أصيب جنديان إسرائيليان بجروح جراء عملية دهس وقعت اليوم الخميس، عند حاجز عسكري بالقرب من مستوطنة بقعوت.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن تصفية منفذ العملية، فيما أغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية شرق نابلس.
--(بترا)
م ف/م ف/ اح
30/11/2023 14:36:57
MENAFN30112023000117011021ID1107517692
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