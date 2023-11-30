مالية الأعيان تلتقي رئيس ديوان المحاسبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- التقت اللجنة المالية المصغرة، المنبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتورة سهير العلي، رئيس ديوان المحاسبة راضي موسى الحمادين، بحضور مساعد رئيس المجلس مفلح الرحيمي، والعين عيسى حيدر مراد.

وقالت العلي إن الاجتماع يأتي لمناقشة التقرير السنوي لديوان المحاسبة لسنة (2021)، وكيفية التعامل مع هذه التقارير في المستقبل، والملاحظات والتحديات التي تواجه الديوان، مؤكدة أن ديوان المحاسبة يعد من أهم المؤسسات الرقابية التي تعمل وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية والمعايير المهنية، لتحقيق رقابة فعالة على المال العام، في حين يقوم مجلس الأعيان بدوره الرقابي بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة.

بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بدور الديوان في الرقابة، مؤكدين أن مجلس الأعيان يدعم تطوير عمل الديوان وأدائه.

وقالوا إن الاجتماعات مع ديوان المحاسبة مستمرة لاستكمال مناقشة تقرير عام 2021، ورفع التوصيات بخصوص ذلك لمجلس الأعيان.

وأكد العين الرحيمي أن الدستور في مادته (119) أعطى مجلس الأعيان الحق في رقابة الأداء الإداري من خلال المناقشة والإطلاع على تقرير ديوان المحاسبة وما تم إنجازه منها، من خلال الاجتماعات المتواصلة مع اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، إضافة إلى التواصل والتعاون مع مجلس النواب كونه شريك في عملية الرقابة.

من جانبه، قال العين مراد إن العمل على أتمتة النظام في ديوان المحاسبة للتدقيق يجري بشكل فعال، ما يحفظ الحقوق ويحفزنا للتعاون بشكل أكبر لتحقيق الشفافية في أداء الديوان.

وأشار الحمادين إلى أبرز التحديات التي تعنى بالعمل على تطوير ديوان المحاسبة وأتمتة التدقيق لرفع الكفاءة وأداء القطاع العام وتفعيل الرقابة الداخلية ومواكبة التطور الحاصل، والتأكيد على مراقبة تنفيذ المشاريع والتغذية الراجعة لما تم تنفيذه، وبما ينعكس على زيادة الإيرادات المالية من خلال تحقيق الشفافية في العمل الرقابي ويحقق الرضا ويزيد معدلات استغلال الإيرادات الضريبية بالشكل الأنسب لتنفيذ المشاريع المراد تنفيذها والتحول التدريجي من عمل الديوان من عملية تدقيق الامتثال إلى عملية تدقيق الأداء.

وحضر الاجتماع، مدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، ومدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في ديوان المحاسبة فواز العضيبات،

--(بترا)

وهـ/م ف/اح

30/11/2023 14:35:06