مالية الأعيان تلتقي رئيس ديوان المحاسبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- التقت اللجنة المالية المصغرة، المنبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتورة سهير العلي، رئيس ديوان المحاسبة راضي موسى الحمادين، بحضور مساعد رئيس المجلس مفلح الرحيمي، والعين عيسى حيدر مراد.
وقالت العلي إن الاجتماع يأتي لمناقشة التقرير السنوي لديوان المحاسبة لسنة (2021)، وكيفية التعامل مع هذه التقارير في المستقبل، والملاحظات والتحديات التي تواجه الديوان، مؤكدة أن ديوان المحاسبة يعد من أهم المؤسسات الرقابية التي تعمل وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية والمعايير المهنية، لتحقيق رقابة فعالة على المال العام، في حين يقوم مجلس الأعيان بدوره الرقابي بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة.
بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بدور الديوان في الرقابة، مؤكدين أن مجلس الأعيان يدعم تطوير عمل الديوان وأدائه.
وقالوا إن الاجتماعات مع ديوان المحاسبة مستمرة لاستكمال مناقشة تقرير عام 2021، ورفع التوصيات بخصوص ذلك لمجلس الأعيان.
وأكد العين الرحيمي أن الدستور في مادته (119) أعطى مجلس الأعيان الحق في رقابة الأداء الإداري من خلال المناقشة والإطلاع على تقرير ديوان المحاسبة وما تم إنجازه منها، من خلال الاجتماعات المتواصلة مع اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، إضافة إلى التواصل والتعاون مع مجلس النواب كونه شريك في عملية الرقابة.
من جانبه، قال العين مراد إن العمل على أتمتة النظام في ديوان المحاسبة للتدقيق يجري بشكل فعال، ما يحفظ الحقوق ويحفزنا للتعاون بشكل أكبر لتحقيق الشفافية في أداء الديوان.
وأشار الحمادين إلى أبرز التحديات التي تعنى بالعمل على تطوير ديوان المحاسبة وأتمتة التدقيق لرفع الكفاءة وأداء القطاع العام وتفعيل الرقابة الداخلية ومواكبة التطور الحاصل، والتأكيد على مراقبة تنفيذ المشاريع والتغذية الراجعة لما تم تنفيذه، وبما ينعكس على زيادة الإيرادات المالية من خلال تحقيق الشفافية في العمل الرقابي ويحقق الرضا ويزيد معدلات استغلال الإيرادات الضريبية بالشكل الأنسب لتنفيذ المشاريع المراد تنفيذها والتحول التدريجي من عمل الديوان من عملية تدقيق الامتثال إلى عملية تدقيق الأداء.
وحضر الاجتماع، مدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، ومدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في ديوان المحاسبة فواز العضيبات،
--(بترا)
وهـ/م ف/اح
30/11/2023 14:35:06
MENAFN30112023000117011021ID1107517691
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