يوم علمي حول مقاومة مضادات الميكروبات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، يوما علميا بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات.

وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات خلال افتتاحه اليوم العلمي، مضي المؤسسة في تنفيذ متطلبات الخطة الوطنية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية من خلال تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وإطلاق برامج تثقيفية تعزز مستوى الوعي بهذا الخصوص لمختلف شرائح المجتمع.

وأضاف مهيدات، بحضور أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، ومندوب عن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتور باسم زايد، ونقيبي الأطباء الدكتور زياد الزعبي، والصيادلة الدكتور محمد عبابنة، إن المؤسسة تعمل على تعزيز الرقابة على وصف وصرف المضادات الحيوية حسب القواعد العلمية وبموجب وصفة طبية.

ولفت إلى أن المؤسسة صنفت المضادات الحيوية المسجلة في المملكة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية نذ عام 2020، وأصدرت العام الحالي التحديث الثاني لهذه القائمة للحد من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وبالتالي الحفاظ على فعاليتها وديمومتها للأجيال القادمة.

وعرض مهيدات للإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بناء على هذا التصنيف بما في ذلك حصر بيع المضادات الحيوية تحت مجموعة (reserve) في المستشفيات فقط وبموجب وصفة طبية من قبل أخصائيي الأمراض المعدية والعمل من خلال اللجنة الوطنية المشكلة على وضع آلية لتنظيم وصف وصرف المضادات الحيوية ضمن مجموعة (Watch group) اعتمادا على معايير علمية واضحة مدعمة بنتائج المسح ضمن نظام المسح (Antimicrobial resistance and use surveillance system (GLASS)).

وأطلق مهيدات على هامش اليوم العلمي الصفحة الإلكترونية الخاصة بتصنيف المضادات الحيوية (AWaRe Classification) ضمن موقع المؤسسة الإلكتروني، للاطلاع على هذا التصنيف وتحديد المجموعة التي تنتمي إليها المضادات.

من جهته قال الشبول، إن الميكروبات المقاومة للمضادات تتسبب بصعوبة علاج الأمراض البسيطة والخطيرة، ما يزيد معدلات الوفيات والتعرض لمضاعفات صحية خطيرة، مبينا أن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى توقعها ارتفاع الوفيات المرتبطة بالميكروبات المقاومة للمضادات إلى 10 ملايين شخص سنويا بحلول عام 2050، إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة وفعالة.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق خطة عمل وطنية الأسبوع الماضي لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات للأعوام 2023-2025، حيث تقدم حلولا عملية وعلمية تخفف الضغط على القطاعات الصحية، لافتا إلى تعميم التقرير الوطني للميكروبات المقاومة للمضادات، الذي يشتمل على شرح تفصيلي لنسب انتشار هذه الميكروبات والمضادات التي تواجه النسب الأعلى من المقاومة، والذي يمكن اعتباره مرجعا للدراسات والتعليم والتدريب في الفترة المقبلة.

من جهته، قال زايد إن المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية التي تحارب الجراثيم ساهمت وما زالت في علاج الملايين من البشر، وخفضت معدلات الأمراض المعدية وأنقذت الآلاف من الأرواح، حيث لا يمكن إجراء العمليات الجراحية الكبرى أو علاج أمراض كثيرة دون وجود مضادات حيوية فعالة.

ولفت، إلى أن مقاومة الميكروبات للأدوية هي في الأصل ظاهرة طبيعية تتكيف بها هذه الكائنات مع البيئة وتكتسب القدرة على البقاء، ولكن وتيرة مقاومة الميكروبات للأدوية آخذة في التسارع في العقود الأخيرة، مبينا أن هناك فرصة لإبطاء مقاومة الميكروبات للأدوية إذا حفاظنا على فعالية الأدوية المضادة للميكروبات.

وشمل اليوم العلمي محاضرات حول "مواجهة كارثة مقاومة المضادات الحيوية" قدمها عضو اللجنة الوطنية للمضادات الحيوية الدكتور أحمد الرصاصي، و"دور منظمة الصحة العالمية في دعم تطبيق الخطة الوطنية لمواجهة مقاومة الميكروبات" قدمها من منظمة الصحة العالمية الدكتور باسم زايد، و"دور المؤسسة في مواجهة مقاومة الميكروبات لمضاداتها" قدمتها الصيدلانية حياء بنات من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

--(بترا)

ع د/م ف/اح

30/11/2023 14:30:21