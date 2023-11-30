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دفاع مدني غزة: استخراج 300 جثة متحللة بين الركام خلال الهدنة

11/30/2023 2:34:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- تسابق قوات الدفاع المدني في مدينة غزة الزمن لانتشال أكبر عدد من الجثث المتحللة تحت وفوق الأنقاض، تحسبا لاندلاع الاشتباكات مجددا بهد انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس.
وبحسب مصادر فلسطينه،قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل ،إن قوات الدفاع المدني كانت وما تزال تبذل قصارى جهدها لإخراج آلاف الجثث والمفقودين أسفل الركام الناجم عن عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع.
وأكدت ان الفرق تمكنت منذ بداية الهدنة المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل من انتشال حوالي 300 جثة متحللة بالشوارع والطرقات في مدينة غزة لم تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها وانتشالها سابقا.
--(بترا)
رصد/رس
30/11/2023 14:24:38

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