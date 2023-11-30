6.5 مليار الايرادات المحلية لنهاية ايلول

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عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي لتصل الى ما قيمته 6.518 مليار دينار أي بارتفاع 439 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 91.2 بالمئة،.

وبحسب النشرة المالية الشهرية، جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 233.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 205.4 مليون دينار، مشيرة الى أن ارتفاع الايرادات الضريبية يعود نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والارباح بما قيمته 231.6 مليون دينار لتصل الى ما قيمته 1.565مليار دينار وتحقيق ما نسبته 101.3بالمئة من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الاقرارات الضريبية و دون رفع النسب الضريبية.

وعلى صعيد الإنفاق العام بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور التسعة الاولى من العام حوالي 7.9 مليار دينار مقابل ما قيمته 7.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 533.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي انخفاضاً بحوالي 10.2 مليون دينار، ليصل الى نحو1.397 مليار دينار خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1.407مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

--(بترا)

رش/ اح

30/11/2023 14:24:14