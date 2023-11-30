الاردن وقرغيزستان يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من متطلبات تأشيرة السفر للدبلوماسيين

الاردن وقرغيزستان يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من متطلبات تأشيرة السفر للدبلوماسيين
التاريخ
11/30/2023 2:34:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 30 تشرين الثاني (بترا)- وقّع أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤن الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، وسفير جمهورية قيرغيزستان لدى دولة الكويت غير المقيم لدى المملكة، كاراجولوف عاظامات عمر بايقيتش، أمس الأربعاء، اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة.
وبحث القطارنة وبايقيتش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها الى تعاون أوسع في العديد من المجالات.
--(بترا)
ص خ/اح
30/11/2023 14:23:50
MENAFN30112023000117011021ID1107517687
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