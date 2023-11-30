الاردن وقرغيزستان يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من متطلبات تأشيرة السفر للدبلوماسيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 30 تشرين الثاني (بترا)- وقّع أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤن الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، وسفير جمهورية قيرغيزستان لدى دولة الكويت غير المقيم لدى المملكة، كاراجولوف عاظامات عمر بايقيتش، أمس الأربعاء، اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة.

‏وبحث القطارنة وبايقيتش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها الى تعاون أوسع في العديد من المجالات.

--(بترا)

ص خ/اح

30/11/2023 14:23:50