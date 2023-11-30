استمرار انقطاع الكهرباء في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 30 تشرين الثاني (بترا) امجد الشوا- قالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ان محطة التوليد ما تزال متوقفة عن العمل منذ 51 يوما في ظل العدوان على القطاع.

واشارت الشركة في تقرير اليوم الخميس، ان خطوط الكهرباء من داخل الخط الأخضر وعددها 10 خطوط متوقفة عن العمل منذ 55 يوما وتحديدا من تاريخ 7 تشرين الاول الماضي، لافتة الى ان الطلب على الكهرباء يبلغ (500) ميجاوات والمتوفر من الكهرباء (0) ميجاوات.

وجددت الشركة دعوتها للمجتمع الدولي وكافة الأطراف بالتدخل العاجل من أجل السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد وكذلك لتشغيل خطوط الكهرباء من داخل الخط الأخضر وأي حلول أخرى لضمان توفير كهرباء للمرافق الحيوية والخدماتية مثل المستشفيات وآبار مياه الشرب ومحطات التحلية ومضخات المياه العادمة ومحطات المعالجة والمخابز وقطاع الاتصالات.

كما دعت الشركة إلى توريد وإدخال مواد الصيانة اللازمة لإصلاح الشبكات وترميمها لضمان تأمين وصول الكهرباء لتلك المرافق الهامة.

--(بترا)

ا ش/اح

30/11/2023 14:23:15