المياه تنظم محاضرة توعية بالمنطقة الحرة في الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- نظمت سلطة المياه اليوم الخميس، محاضرة لتوعية موظفي المنطقة الحرة الزرقاء بالواقع والتحديات المائية وآلية وطرق الاستخدام الأمثل لها من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.

وعرض مدير الإعلام في الوزارة ناجح الشمالي لأهم التحديات المائية التي تواجه قطاع المياه، والإجراءات وجهود القطاع في التعامل مع مشكلة شح المياه من خلال برامج مختلفة لإيجاد الحلول اللازمة، ولاسيما ما يتعلق بالتغير المناخي واستنزاف المياه الجوفية.

وأشار إلى أهمية تأمين المواطنين بالاحتياجات المائية، ولاسيما مع ازدياد أعداد السكان، والاعتداءات على مصادر المياه، داعياً إلى التبليغ عن أية ملاحظة أو اعتداء على الرقم الموحد (117116) لضمان استمرارية حصول المواطنين على حصصهم المائية وتخفيض الفاقد المائي.

من جهته، شدد مدير الموارد البشرية في المنطقة الحرة محمد خطايبة على أهمية هذه المحاضرات للتعريف بالواقع والتحديات المائية وصولا إلى التشاركية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة هذه التحديات.

--(بترا)

ي ع /اص/ ف ج

30/11/2023 13:48:16