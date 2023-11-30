المياه تنظم محاضرة توعية بالمنطقة الحرة في الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- نظمت سلطة المياه اليوم الخميس، محاضرة لتوعية موظفي المنطقة الحرة الزرقاء بالواقع والتحديات المائية وآلية وطرق الاستخدام الأمثل لها من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.
وعرض مدير الإعلام في الوزارة ناجح الشمالي لأهم التحديات المائية التي تواجه قطاع المياه، والإجراءات وجهود القطاع في التعامل مع مشكلة شح المياه من خلال برامج مختلفة لإيجاد الحلول اللازمة، ولاسيما ما يتعلق بالتغير المناخي واستنزاف المياه الجوفية.
وأشار إلى أهمية تأمين المواطنين بالاحتياجات المائية، ولاسيما مع ازدياد أعداد السكان، والاعتداءات على مصادر المياه، داعياً إلى التبليغ عن أية ملاحظة أو اعتداء على الرقم الموحد (117116) لضمان استمرارية حصول المواطنين على حصصهم المائية وتخفيض الفاقد المائي.
من جهته، شدد مدير الموارد البشرية في المنطقة الحرة محمد خطايبة على أهمية هذه المحاضرات للتعريف بالواقع والتحديات المائية وصولا إلى التشاركية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة هذه التحديات.
--(بترا)
ي ع /اص/ ف ج
30/11/2023 13:48:16
MENAFN30112023000117011021ID1107517685
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