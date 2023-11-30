ارتفاع قتلى عملية راموت إلى 3 إسرائيليين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 30 تشرين الثاني (بترا)- ارتفع عدد قتلى عملية راموت القدس الى3 اسرائيليين التي نفذت صباح اليوم الخميس، وأصيب 8 آخرون بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.
ووفقا لمصادر إسرائيلية، جرى إطلاق النار صوب مجموعة من المستوطنين اليهود في مستوطنة (راموت) شمال غربي مدينة القدس المحتلة.
واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منزل إحدى العائلات في صور باهر شرقي القدس، بتهمة تنفيذ العملية من قبل اثنين من أبنائها الذين استشهدا في تبادل إطلاق النار.
وقالت صحيفة معاريف العبرية إن أحد قتلى عملية القدس هو رئيس المحكمة الحاخامية في أشدود الحاخام إلماليك واسرمان.
--(بترا)
م ف /اص/ ف ج
30/11/2023 13:44:44
MENAFN30112023000117011021ID1107517684
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.