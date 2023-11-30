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ارتفاع قتلى عملية راموت إلى 3 إسرائيليين

11/30/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 30 تشرين الثاني (بترا)- ارتفع عدد قتلى عملية راموت القدس الى3 اسرائيليين التي نفذت صباح اليوم الخميس، وأصيب 8 آخرون بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، جرى إطلاق النار صوب مجموعة من المستوطنين اليهود في مستوطنة (راموت) شمال غربي مدينة القدس المحتلة.

واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منزل إحدى العائلات في صور باهر شرقي القدس، بتهمة تنفيذ العملية من قبل اثنين من أبنائها الذين استشهدا في تبادل إطلاق النار.

وقالت صحيفة معاريف العبرية إن أحد قتلى عملية القدس هو رئيس المحكمة الحاخامية في أشدود الحاخام إلماليك واسرمان.

--(بترا)


م ف /اص/ ف ج

30/11/2023 13:44:44

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